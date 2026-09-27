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Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 купить с доставкой в Москве
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Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001

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Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 1
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 2
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 3
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 4
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 5
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 6
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 7
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 8
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 9
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Комплектация
Полотно для электролобзика - 10 шт
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 1
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 2
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 3
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 4
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 5
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 6
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 7
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 8
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 9
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747032
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Полотно для электролобзика - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001

Универсальный набор полотен для электролобзика Matrix T-SET1001 78246 состоит из 10 шт. и предназначен для распиловки дерева, металла, в том числе цветного, а также алюминия, фанеры, ДСП. Пилки с Т-образным хвостовиком совместимы с большинством современных электролобзиков. Набор пригодится во время проведения ремонта и отделочных работ, будет полезен для занятий творчеством, а также в быту.

Преимущества

  • Высокий ресурс — пилки по металлу из быстрорежущей стали P6M5 твердостью 60-64 HRC характеризуются прочностью и устойчивостью к нагреванию, полотна по дереву из высокоуглеродистой стали У8 твердостью 48-52 HRC выдерживают значительные нагрузки.
  • Эффективное решение широкого спектра задач — в комплект поставки входит пилка с обратным зубом для чистого распила ДСП или ламината с лицевой стороны, а также полотно для фигурного реза, выполняющее точные криволинейные пропилы.
  • Гарантированно высокое качество — все пилки изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с применением современных технологий.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Полотно для электролобзика - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальный набор полотен для электролобзика Matrix T-SET1001 78246 состоит из 10 шт. и предназначен для распиловки дерева, металла, в том числе цветного, а также алюминия, фанеры, ДСП. Пилки с Т-образным хвостовиком совместимы с большинством современных электролобзиков. Набор пригодится во время проведения ремонта и отделочных работ, будет полезен для занятий творчеством, а также в быту.

Преимущества

  • Высокий ресурс — пилки по металлу из быстрорежущей стали P6M5 твердостью 60-64 HRC характеризуются прочностью и устойчивостью к нагреванию, полотна по дереву из высокоуглеродистой стали У8 твердостью 48-52 HRC выдерживают значительные нагрузки.
  • Эффективное решение широкого спектра задач — в комплект поставки входит пилка с обратным зубом для чистого распила ДСП или ламината с лицевой стороны, а также полотно для фигурного реза, выполняющее точные криволинейные пропилы.
  • Гарантированно высокое качество — все пилки изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с применением современных технологий.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 шт, T-SET1001 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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