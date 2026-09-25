Top.Mail.Ru
Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 1
Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 2
Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 3
Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 4
Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 5
Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 6
Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 7
Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Комплектация
Полотно для электролобзика - 5 шт
  • Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 1
  • Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 2
  • Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 3
  • Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 4
  • Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 5
  • Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 6
  • Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 7
  • Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747031
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт.
120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Полотно для электролобзика - 5 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт.

Набор полотен по дереву Сибртех 78245, 5 шт., с универсальным Т-образным хвостовиком подходит для большинства типов электролобзиков. С его помощью можно осуществлять фигурный, прямой чистый и быстрый рез по дереву. Набор рассчитан на бытовое использование в частных мастерских, гараже, дома.

Преимущества

  • Высокоуглеродистая сталь У8 твердостью 48-52 HRC, из которой изготовлены полотна, гарантирует их высокий ресурс.
  • Удобная упаковка позволяет компактно хранить полотна, а также защищает их от коррозии.
  • Универсальный набор включает в себя полотна самых распространенных типов
  • T101B, T111C, T144D, T244D, T119BO.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт.




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Полотно для электролобзика - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор полотен по дереву Сибртех 78245, 5 шт., с универсальным Т-образным хвостовиком подходит для большинства типов электролобзиков. С его помощью можно осуществлять фигурный, прямой чистый и быстрый рез по дереву. Набор рассчитан на бытовое использование в частных мастерских, гараже, дома.

Преимущества

  • Высокоуглеродистая сталь У8 твердостью 48-52 HRC, из которой изготовлены полотна, гарантирует их высокий ресурс.
  • Удобная упаковка позволяет компактно хранить полотна, а также защищает их от коррозии.
  • Универсальный набор включает в себя полотна самых распространенных типов
  • T101B, T111C, T144D, T244D, T119BO.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор полотен для электролобзика по дереву СИБРТЕХ 78245, 5шт. – стоимость товара 120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...