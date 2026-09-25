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Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт купить с доставкой в Москве
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Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт

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Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт - фото 1
Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт - фото 2
Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт - фото 3
Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт - фото 4
Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электрорубанков
Материал назначения
древесина
Длина, мм
82
Ширина, мм
5.5
Комплектация
Нож для электрорубанка - 2 шт
  • Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт - фото 1
  • Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт - фото 2
  • Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт - фото 3
  • Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт - фото 4
  • Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747027
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для электрорубанков
Материал назначения
древесина
Длина, мм
82
Ширина, мм
5.5
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Нож для электрорубанка - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х1
Вес, г.
10

Описание товара Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт

Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт



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Отзывы о товаре Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для электрорубанков
Материал назначения
древесина
Длина, мм
82
Ширина, мм
5.5
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Нож для электрорубанка - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт - стоимость товара 330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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