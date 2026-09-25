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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal купить с доставкой в Москве
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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal

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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - фото 1
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - фото 2
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - фото 3
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - фото 4
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - фото 5
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Длина, мм
132
Ширина, мм
7
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - фото 1
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - фото 2
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - фото 3
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - фото 4
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - фото 5
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747025
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Длина, мм
132
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal

Полотна для электролобзика T318AF Matrix 78236 с рабочей длиной 110 мм и шагом зубьев 1,2 мм, биметаллические (Bimetal), 3 шт. в упаковке, предназначены для распиловки металла толщиной до 65 мм, а также труб и алюминиевых профилей. Подходят для резки цветных металлов. Пилки являются оснасткой для электролобзиков с зажимами под Т-образный хвостовик. Будут полезны при выполнении ремонтных и слесарно-монтажных работ.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основа выполнена из высокоуглеродистой стали, кромка из быстрорежущей стали P6M5 устойчива к динамическим нагрузкам и истиранию.
  • Чистый гладкий рез — режущая часть состоит из зубьев с волнообразной разводкой и шагом 1,2 мм
  • Надежность — изделия успешно прошли строгий контроль качества.
  • Продуманная комплектация — набор из 3 полотен рассчитан на выполнение большого объема работ.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Длина, мм
132
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика T318AF Matrix 78236 с рабочей длиной 110 мм и шагом зубьев 1,2 мм, биметаллические (Bimetal), 3 шт. в упаковке, предназначены для распиловки металла толщиной до 65 мм, а также труб и алюминиевых профилей. Подходят для резки цветных металлов. Пилки являются оснасткой для электролобзиков с зажимами под Т-образный хвостовик. Будут полезны при выполнении ремонтных и слесарно-монтажных работ.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основа выполнена из высокоуглеродистой стали, кромка из быстрорежущей стали P6M5 устойчива к динамическим нагрузкам и истиранию.
  • Чистый гладкий рез — режущая часть состоит из зубьев с волнообразной разводкой и шагом 1,2 мм
  • Надежность — изделия успешно прошли строгий контроль качества.
  • Продуманная комплектация — набор из 3 полотен рассчитан на выполнение большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
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Отзывы


Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal - стоимость товара 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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