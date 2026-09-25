Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78236, 3 шт.T318AF, 110 x 1,2 мм, Bimetal
Полотна для электролобзика T318AF Matrix 78236 с рабочей длиной 110 мм и шагом зубьев 1,2 мм, биметаллические (Bimetal), 3 шт. в упаковке, предназначены для распиловки металла толщиной до 65 мм, а также труб и алюминиевых профилей. Подходят для резки цветных металлов. Пилки являются оснасткой для электролобзиков с зажимами под Т-образный хвостовик. Будут полезны при выполнении ремонтных и слесарно-монтажных работ.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основа выполнена из высокоуглеродистой стали, кромка из быстрорежущей стали P6M5 устойчива к динамическим нагрузкам и истиранию.
- Чистый гладкий рез — режущая часть состоит из зубьев с волнообразной разводкой и шагом 1,2 мм
- Надежность — изделия успешно прошли строгий контроль качества.
- Продуманная комплектация — набор из 3 полотен рассчитан на выполнение большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна для электролобзика T318AF Matrix 78236 с рабочей длиной 110 мм и шагом зубьев 1,2 мм, биметаллические (Bimetal), 3 шт. в упаковке, предназначены для распиловки металла толщиной до 65 мм, а также труб и алюминиевых профилей. Подходят для резки цветных металлов. Пилки являются оснасткой для электролобзиков с зажимами под Т-образный хвостовик. Будут полезны при выполнении ремонтных и слесарно-монтажных работ.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основа выполнена из высокоуглеродистой стали, кромка из быстрорежущей стали P6M5 устойчива к динамическим нагрузкам и истиранию.
- Чистый гладкий рез — режущая часть состоит из зубьев с волнообразной разводкой и шагом 1,2 мм
- Надежность — изделия успешно прошли строгий контроль качества.
- Продуманная комплектация — набор из 3 полотен рассчитан на выполнение большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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