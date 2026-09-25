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Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм купить с доставкой в Москве
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Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм

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Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 1
Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 2
Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 3
Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 4
Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 5
Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 6
Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 7
Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для реноваторов
Материал назначения
древесина, пластик, гипсокартон
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 1 шт
  • Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 1
  • Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 2
  • Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 3
  • Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 4
  • Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 5
  • Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 6
  • Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 7
  • Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747024
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для реноваторов
Материал
сталь инструментальная
Материал назначения
древесина, пластик, гипсокартон
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
50

Описание товара Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм

Режущая полукруглая насадка для МФИ по плитке и дереву Denzel 782325, 65 мм, сталь HM, позволяет осуществить шлифование поверхностей. Она находит подходит для обработки мягкой плитки, керамики, древесины, зачистки швов и т.д. Благодаря повышенному содержанию марганца в составе насадка рассчитана на повышенные механические нагрузки, что позволяет решать профессиональные задачи.

Преимущества

  • Долговечность и надежность — оснастка выполнена из высококачественной инструментальной стали.
  • Твердосплавное карбидное напыление — можно работать с высокопрочными материалами.
  • Изогнутая форма — насадка легко проникает в труднодоступные места.
  • Универсальный крепеж — насадку можно установить на большинство реноваторов.
  • Специальная маркировка — для удобства работы на корпусе указаны материалы обработки и размер насадки.



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Отзывы о товаре Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для реноваторов
Материал
сталь инструментальная
Материал назначения
древесина, пластик, гипсокартон
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Режущая полукруглая насадка для МФИ по плитке и дереву Denzel 782325, 65 мм, сталь HM, позволяет осуществить шлифование поверхностей. Она находит подходит для обработки мягкой плитки, керамики, древесины, зачистки швов и т.д. Благодаря повышенному содержанию марганца в составе насадка рассчитана на повышенные механические нагрузки, что позволяет решать профессиональные задачи.

Преимущества

  • Долговечность и надежность — оснастка выполнена из высококачественной инструментальной стали.
  • Твердосплавное карбидное напыление — можно работать с высокопрочными материалами.
  • Изогнутая форма — насадка легко проникает в труднодоступные места.
  • Универсальный крепеж — насадку можно установить на большинство реноваторов.
  • Специальная маркировка — для удобства работы на корпусе указаны материалы обработки и размер насадки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и дереву, 65 мм – стоимость товара 520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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