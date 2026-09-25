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Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal купить с доставкой в Москве
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Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal

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Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747022
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal

Полотна для электролобзика T101AIF Matrix 78230, биметаллические (Bimetal), с рабочей длиной 72 мм и шагом зубьев 1,7 мм, 3 шт. в упаковке, предназначены для выполнения работ по дереву толщиной 2-30 мм с покрытием, а также для распиловки ламината, полимерных и эпоксидных материалов. Имеют Т-образный хвостовик, поэтому совместимы с большинством современных электролобзиков. Пилки будут полезны во время ремонта помещений, производства и сборки мебели, а также для проведения прочих столярных работ.

Преимущества

  • Отличные режущие свойства в сочетании с прочностью — полотна имеют биметаллическую структуру.
  • Тонкий и чистый рез — режущая кромка состоит из шлифованных зубьев с мелким шагом 1,7 мм.
  • Надежность — изделия успешно прошли строгий контроль качества.
  • Продуманная комплектация — набор из 3 полотен рассчитан на выполнение большого объема работ.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика T101AIF Matrix 78230, биметаллические (Bimetal), с рабочей длиной 72 мм и шагом зубьев 1,7 мм, 3 шт. в упаковке, предназначены для выполнения работ по дереву толщиной 2-30 мм с покрытием, а также для распиловки ламината, полимерных и эпоксидных материалов. Имеют Т-образный хвостовик, поэтому совместимы с большинством современных электролобзиков. Пилки будут полезны во время ремонта помещений, производства и сборки мебели, а также для проведения прочих столярных работ.

Преимущества

  • Отличные режущие свойства в сочетании с прочностью — полотна имеют биметаллическую структуру.
  • Тонкий и чистый рез — режущая кромка состоит из шлифованных зубьев с мелким шагом 1,7 мм.
  • Надежность — изделия успешно прошли строгий контроль качества.
  • Продуманная комплектация — набор из 3 полотен рассчитан на выполнение большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву с покрыт. Matrix 78230, 3 шт.T101AIF, 72x1,7мм, Bimetal - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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