Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS
Полотна для электролобзика T118B Matrix 78229 с рабочей длиной 50 мм и шагом зубьев 2 мм, из стали HSS, входят в набор из 3 шт. и предназначены для выполнения работ по металлу. Используются для распиливания металлических заготовок толщиной 2,5-6 мм. Благодаря Т-образному хвостовику совместимы с большинством современных электролобзиков. Пилки применяются в слесарном деле, также будут полезны в быту.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — полотна из быстрорежущей стали P6M5 устойчивы к динамическим нагрузкам и долго сохраняют режущую способность.
- Точный и чистый рез — зубья с шагом 2 мм имеют волнообразную разводку.
- Гарантированное качество — пилки изготовлены на специализированном оборудовании с использованием современных технологий.
- Удобная комплектация — упаковки из 3 штук хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна для электролобзика T118B Matrix 78229 с рабочей длиной 50 мм и шагом зубьев 2 мм, из стали HSS, входят в набор из 3 шт. и предназначены для выполнения работ по металлу. Используются для распиливания металлических заготовок толщиной 2,5-6 мм. Благодаря Т-образному хвостовику совместимы с большинством современных электролобзиков. Пилки применяются в слесарном деле, также будут полезны в быту.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — полотна из быстрорежущей стали P6M5 устойчивы к динамическим нагрузкам и долго сохраняют режущую способность.
- Точный и чистый рез — зубья с шагом 2 мм имеют волнообразную разводку.
- Гарантированное качество — пилки изготовлены на специализированном оборудовании с использованием современных технологий.
- Удобная комплектация — упаковки из 3 штук хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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