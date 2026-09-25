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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS купить с доставкой в Москве
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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS

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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - фото 1
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - фото 2
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - фото 3
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - фото 4
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - фото 5
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
12 TPI
Длина, мм
76
Ширина, мм
7
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - фото 5
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747021
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS
170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
12 TPI
Длина, мм
76
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS

Полотна для электролобзика T118B Matrix 78229 с рабочей длиной 50 мм и шагом зубьев 2 мм, из стали HSS, входят в набор из 3 шт. и предназначены для выполнения работ по металлу. Используются для распиливания металлических заготовок толщиной 2,5-6 мм. Благодаря Т-образному хвостовику совместимы с большинством современных электролобзиков. Пилки применяются в слесарном деле, также будут полезны в быту.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — полотна из быстрорежущей стали P6M5 устойчивы к динамическим нагрузкам и долго сохраняют режущую способность.
  • Точный и чистый рез — зубья с шагом 2 мм имеют волнообразную разводку.
  • Гарантированное качество — пилки изготовлены на специализированном оборудовании с использованием современных технологий.
  • Удобная комплектация — упаковки из 3 штук хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
12 TPI
Длина, мм
76
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика T118B Matrix 78229 с рабочей длиной 50 мм и шагом зубьев 2 мм, из стали HSS, входят в набор из 3 шт. и предназначены для выполнения работ по металлу. Используются для распиливания металлических заготовок толщиной 2,5-6 мм. Благодаря Т-образному хвостовику совместимы с большинством современных электролобзиков. Пилки применяются в слесарном деле, также будут полезны в быту.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — полотна из быстрорежущей стали P6M5 устойчивы к динамическим нагрузкам и долго сохраняют режущую способность.
  • Точный и чистый рез — зубья с шагом 2 мм имеют волнообразную разводку.
  • Гарантированное качество — пилки изготовлены на специализированном оборудовании с использованием современных технологий.
  • Удобная комплектация — упаковки из 3 штук хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78229, 3 шт.T118B, 50 x 2 мм, HSS - данный товар вы можете купить по цене 170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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