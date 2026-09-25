Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS
Полотна для электролобзика по дереву T744D Matrix 78223 с шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 155 мм и предназначены для грубой быстрой распиловки древесины, пиломатериалов, ДСП толщиной от 5 до 135 мм, а также пластика и фанеры. Благодаря Т-образному хвостовику полотна совместимы с большинством электролобзиков ведущих производителей. Подходят для профессионального использования, будут полезны и в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Высокая скорость распиловки — разведенные зубья с шагом 4 мм обеспечивают быстрое удаление стружки.
- Надежность — пилки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий.
- Удобная комплектация — упаковка из 3 полотен рассчитана на выполнение большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна для электролобзика по дереву T744D Matrix 78223 с шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 155 мм и предназначены для грубой быстрой распиловки древесины, пиломатериалов, ДСП толщиной от 5 до 135 мм, а также пластика и фанеры. Благодаря Т-образному хвостовику полотна совместимы с большинством электролобзиков ведущих производителей. Подходят для профессионального использования, будут полезны и в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Высокая скорость распиловки — разведенные зубья с шагом 4 мм обеспечивают быстрое удаление стружки.
- Надежность — пилки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий.
- Удобная комплектация — упаковка из 3 полотен рассчитана на выполнение большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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