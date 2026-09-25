Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS
Полотна для электролобзика T544D Matrix 78222 с рабочей длиной 125 мм и шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, используют для выполнения работ по дереву. Полотна служат для быстрого распила деревянных заготовок и пиломатериалов толщиной 5-100 мм, а также фанеры и пластика. Устанавливаются на аккумуляторные или сетевые лобзики, совместимые с оснасткой, имеющей Т-образный хвостовик. Пилки пригодятся во время ремонта, будут полезны в столярной мастерской, дома или на даче.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Высокая скорость распиловки — разведенные зубья с шагом 4 мм обеспечивают быстрое удаление стружки.
- Надежность — пилки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий.
- Удобная комплектация — упаковка из 3 полотен рассчитана на выполнение большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна для электролобзика T544D Matrix 78222 с рабочей длиной 125 мм и шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, используют для выполнения работ по дереву. Полотна служат для быстрого распила деревянных заготовок и пиломатериалов толщиной 5-100 мм, а также фанеры и пластика. Устанавливаются на аккумуляторные или сетевые лобзики, совместимые с оснасткой, имеющей Т-образный хвостовик. Пилки пригодятся во время ремонта, будут полезны в столярной мастерской, дома или на даче.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Высокая скорость распиловки — разведенные зубья с шагом 4 мм обеспечивают быстрое удаление стружки.
- Надежность — пилки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий.
- Удобная комплектация — упаковка из 3 полотен рассчитана на выполнение большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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