Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS
Полотна для электролобзика Matrix T301DL 78219 с шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 110 мм и предназначены для работ по дереву. Производят тонкий распил древесины мягких и твердых пород, ДСП, ДВП толщиной 10-85 мм, а также ламинированного пластика с глубиной пропила 4-40 мм. Имеют стандартный Т-образный хвостовик, поэтому подходят для большинства электролобзиков ведущих производителей. Полотна используются в профессиональной и бытовой сфере.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Чистый и аккуратный распил — режущая часть состоит из шлифованных зубьев с шагом 4 мм.
- Высокое качество — полотна произведены на специализированном оборудовании с применением современных технологий.
- Продуманная комплектация — в упаковке 3 пилки, которых хватит надолго.
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Полотна для электролобзика Matrix T301DL 78219 с шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 110 мм и предназначены для работ по дереву. Производят тонкий распил древесины мягких и твердых пород, ДСП, ДВП толщиной 10-85 мм, а также ламинированного пластика с глубиной пропила 4-40 мм. Имеют стандартный Т-образный хвостовик, поэтому подходят для большинства электролобзиков ведущих производителей. Полотна используются в профессиональной и бытовой сфере.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Чистый и аккуратный распил — режущая часть состоит из шлифованных зубьев с шагом 4 мм.
- Высокое качество — полотна произведены на специализированном оборудовании с применением современных технологий.
- Продуманная комплектация — в упаковке 3 пилки, которых хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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