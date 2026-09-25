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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS купить с доставкой в Москве
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS

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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
9 TPI
Длина, мм
116
Ширина, мм
9
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747015
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS
230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
9 TPI
Длина, мм
116
Ширина, мм
9
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS

Полотна для электролобзика по дереву T234X Matrix 78217 с рабочей длиной 90 мм и шагом зубьев 2-3 мм, из стали HCS, — набор оснастки из 3 шт. Предназначены для распиловки древесных плит, ДСП и ДВП толщиной 2-65 мм. Устанавливаются на электролобзики, совместимые с оснасткой с Т-образным хвостовиком. Полотна используют во время проведения столярных или ремонтных работ.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Быстрый и чистый распил заготовок — зубья имеют прогрессивный шаг.
  • Высокое качество — полотна произведены на специализированном оборудовании с применением современных технологий.
  • Продуманная комплектация — в упаковке 3 пилки, которых хватит надолго.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
9 TPI
Длина, мм
116
Ширина, мм
9
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика по дереву T234X Matrix 78217 с рабочей длиной 90 мм и шагом зубьев 2-3 мм, из стали HCS, — набор оснастки из 3 шт. Предназначены для распиловки древесных плит, ДСП и ДВП толщиной 2-65 мм. Устанавливаются на электролобзики, совместимые с оснасткой с Т-образным хвостовиком. Полотна используют во время проведения столярных или ремонтных работ.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Быстрый и чистый распил заготовок — зубья имеют прогрессивный шаг.
  • Высокое качество — полотна произведены на специализированном оборудовании с применением современных технологий.
  • Продуманная комплектация — в упаковке 3 пилки, которых хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - по цене 230 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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