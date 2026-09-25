Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
9 TPI
Длина, мм
116
Ширина, мм
9
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб.
В наличии
Код товара: 747015
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Характеристики
Бренд
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
9 TPI
Длина, мм
116
Ширина, мм
9
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS
Полотна для электролобзика по дереву T234X Matrix 78217 с рабочей длиной 90 мм и шагом зубьев 2-3 мм, из стали HCS, — набор оснастки из 3 шт. Предназначены для распиловки древесных плит, ДСП и ДВП толщиной 2-65 мм. Устанавливаются на электролобзики, совместимые с оснасткой с Т-образным хвостовиком. Полотна используют во время проведения столярных или ремонтных работ.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Быстрый и чистый распил заготовок — зубья имеют прогрессивный шаг.
- Высокое качество — полотна произведены на специализированном оборудовании с применением современных технологий.
- Продуманная комплектация — в упаковке 3 пилки, которых хватит надолго.
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Бренд
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
9 TPI
Длина, мм
116
Ширина, мм
9
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Полотна для электролобзика по дереву T234X Matrix 78217 с рабочей длиной 90 мм и шагом зубьев 2-3 мм, из стали HCS, — набор оснастки из 3 шт. Предназначены для распиловки древесных плит, ДСП и ДВП толщиной 2-65 мм. Устанавливаются на электролобзики, совместимые с оснасткой с Т-образным хвостовиком. Полотна используют во время проведения столярных или ремонтных работ.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Быстрый и чистый распил заготовок — зубья имеют прогрессивный шаг.
- Высокое качество — полотна произведены на специализированном оборудовании с применением современных технологий.
- Продуманная комплектация — в упаковке 3 пилки, которых хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78217, 3 шт. T234X, 90 x 2-3 мм, HCS - по цене 230 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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