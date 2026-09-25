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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS купить с доставкой в Москве
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS

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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI, 8 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
6
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747013
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI, 8 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
6
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х1
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS

Полотна для электролобзика Matrix 78215, T244D, 75 х 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, — набор оснасток для работ по дереву толщиной 5-60 мм. Также эффективны при распиловке фанеры, ДСП, ДВП и пластика. Позволяют выполнять криволинейные пропилы и подходят для всех электролобзиков с зажимами под Т-образный хвостовик. Будут полезны во время ремонта, при производстве и сборке мебели, а также в быту.

Преимущества

  • Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8, характеризующейся устойчивостью к механическим нагрузкам.
  • Высокий ресурс — твердость режущей кромки составляет 48-52 HRC, поэтому полотна сохраняют рабочие качества при интенсивном использовании.
  • Хорошая производительность — остро заточенные зубья с шагом 4 мм широко разведены, что обеспечивает высокую скорость распиловки.
  • Гарантированно высокое качество — пилки произведены на узкоспециализированном оборудовании с использованием передовых технологий.
  • Удобная комплектация — в упаковке 3 полотна, которых хватит надолго.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI, 8 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
6
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика Matrix 78215, T244D, 75 х 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, — набор оснасток для работ по дереву толщиной 5-60 мм. Также эффективны при распиловке фанеры, ДСП, ДВП и пластика. Позволяют выполнять криволинейные пропилы и подходят для всех электролобзиков с зажимами под Т-образный хвостовик. Будут полезны во время ремонта, при производстве и сборке мебели, а также в быту.

Преимущества

  • Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8, характеризующейся устойчивостью к механическим нагрузкам.
  • Высокий ресурс — твердость режущей кромки составляет 48-52 HRC, поэтому полотна сохраняют рабочие качества при интенсивном использовании.
  • Хорошая производительность — остро заточенные зубья с шагом 4 мм широко разведены, что обеспечивает высокую скорость распиловки.
  • Гарантированно высокое качество — пилки произведены на узкоспециализированном оборудовании с использованием передовых технологий.
  • Удобная комплектация — в упаковке 3 полотна, которых хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS - стоимость товара 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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