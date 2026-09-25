Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78211, 3 шт. T101BF, 75 x 2,5мм, Bimetal
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78211, 3 шт. T101BF, 75 x 2,5мм, Bimetal
Полотна для электролобзика T101BF Matrix 78211 с шагом зубьев 2,5 мм, биметаллические (Bimetal), 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 75 мм и используются для работ по дереву. Позволяют распилить фанеру, древесину, ДСП толщиной до 30 мм, эффективны для работы с клееными и ламинированными материалами. Шлифованные зубья позволяют получить тонкий и чистый распил. Полотна можно устанавливать на электролобзики с зажимом под Т-образный хвостовик. Пилки пригодятся во время ремонта и для решения бытовых задач.
Преимущества
- Прочность — основа из пружинной стали устойчива к нагрузкам.
- Стабильно высокое качество распиловки — рабочая часть выполнена из быстрорежущей стали.
- Надежность — пилки произведены под строгим технологическим контролем.
- Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна для электролобзика T101BF Matrix 78211 с шагом зубьев 2,5 мм, биметаллические (Bimetal), 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 75 мм и используются для работ по дереву. Позволяют распилить фанеру, древесину, ДСП толщиной до 30 мм, эффективны для работы с клееными и ламинированными материалами. Шлифованные зубья позволяют получить тонкий и чистый распил. Полотна можно устанавливать на электролобзики с зажимом под Т-образный хвостовик. Пилки пригодятся во время ремонта и для решения бытовых задач.
Преимущества
- Прочность — основа из пружинной стали устойчива к нагрузкам.
- Стабильно высокое качество распиловки — рабочая часть выполнена из быстрорежущей стали.
- Надежность — пилки произведены под строгим технологическим контролем.
- Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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