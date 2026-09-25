Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез
Полотна для электролобзика T101AO Matrix 78210 с шагом зубьев 1,4 мм, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 50 мм и предназначены для фигурного реза по дереву. Выполняют тонкий криволинейный распил фанеры, древесины, ДСП, ДВП толщиной от 3 до 30 мм. Имеют стандартный хвостовик и подходят для большинства современных электролобзиков. Пилки предназначены для выполнения столярных работ.
Преимущества
- Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
- Износостойкость — зубья твердостью 48-52 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Тонкий и ровный рез — зубья отшлифованы, их шаг составляет 1,4 мм.
- Гарантированная надежность — полотна произведены на современном оборудовании с применением новейших технологий.
- 3 пилки в комплекте поставки — одной упаковки хватит надолго.
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Полотна для электролобзика T101AO Matrix 78210 с шагом зубьев 1,4 мм, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 50 мм и предназначены для фигурного реза по дереву. Выполняют тонкий криволинейный распил фанеры, древесины, ДСП, ДВП толщиной от 3 до 30 мм. Имеют стандартный хвостовик и подходят для большинства современных электролобзиков. Пилки предназначены для выполнения столярных работ.
Преимущества
- Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
- Износостойкость — зубья твердостью 48-52 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Тонкий и ровный рез — зубья отшлифованы, их шаг составляет 1,4 мм.
- Гарантированная надежность — полотна произведены на современном оборудовании с применением новейших технологий.
- 3 пилки в комплекте поставки — одной упаковки хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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