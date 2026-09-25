Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal
Полотна для электролобзика по металлу T118AF Matrix 78209 с рабочей длиной 55 мм и шагом зубьев 1,2 мм, биметаллические (Bimetal), — режущие элементы в наборе из 3 шт., предназначенные для работ по алюминиевым профилям и листовому металлу, в том числе цветному, толщиной 1-3 мм. Совместимы со всеми электролобзиками, оснащенными зажимом под Т-образный хвостовик. Полотна подходят для профессионального и бытового применения.
Преимущества
- Прочность — полотна биметаллического типа представляют собой основание с наваренной рабочей кромкой из быстрорежущей стали.
- Высокий ресурс — зубья твердостью 60-64 HRC долго сохраняют заточку.
- Производительность — волнообразная разводка зубьев облегчает распиловку.
- Чистый и ровный распил — зубья имеют шаг 1,2 мм.
- Гарантированное качество — полотна произведены на специализированном оборудовании с применением современных технологий.
- Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна для электролобзика по металлу T118AF Matrix 78209 с рабочей длиной 55 мм и шагом зубьев 1,2 мм, биметаллические (Bimetal), — режущие элементы в наборе из 3 шт., предназначенные для работ по алюминиевым профилям и листовому металлу, в том числе цветному, толщиной 1-3 мм. Совместимы со всеми электролобзиками, оснащенными зажимом под Т-образный хвостовик. Полотна подходят для профессионального и бытового применения.
Преимущества
- Прочность — полотна биметаллического типа представляют собой основание с наваренной рабочей кромкой из быстрорежущей стали.
- Высокий ресурс — зубья твердостью 60-64 HRC долго сохраняют заточку.
- Производительность — волнообразная разводка зубьев облегчает распиловку.
- Чистый и ровный распил — зубья имеют шаг 1,2 мм.
- Гарантированное качество — полотна произведены на специализированном оборудовании с применением современных технологий.
- Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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