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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal купить с доставкой в Москве
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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal

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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal - фото 1
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal - фото 2
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal - фото 3
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal - фото 4
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Длина, мм
76
Ширина, мм
8
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal - фото 1
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal - фото 2
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal - фото 3
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal - фото 4
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747008
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Длина, мм
76
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal

Полотна для электролобзика по металлу T118AF Matrix 78209 с рабочей длиной 55 мм и шагом зубьев 1,2 мм, биметаллические (Bimetal), — режущие элементы в наборе из 3 шт., предназначенные для работ по алюминиевым профилям и листовому металлу, в том числе цветному, толщиной 1-3 мм. Совместимы со всеми электролобзиками, оснащенными зажимом под Т-образный хвостовик. Полотна подходят для профессионального и бытового применения.

Преимущества

  • Прочность — полотна биметаллического типа представляют собой основание с наваренной рабочей кромкой из быстрорежущей стали.
  • Высокий ресурс — зубья твердостью 60-64 HRC долго сохраняют заточку.
  • Производительность — волнообразная разводка зубьев облегчает распиловку.
  • Чистый и ровный распил — зубья имеют шаг 1,2 мм.
  • Гарантированное качество — полотна произведены на специализированном оборудовании с применением современных технологий.
  • Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Длина, мм
76
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика по металлу T118AF Matrix 78209 с рабочей длиной 55 мм и шагом зубьев 1,2 мм, биметаллические (Bimetal), — режущие элементы в наборе из 3 шт., предназначенные для работ по алюминиевым профилям и листовому металлу, в том числе цветному, толщиной 1-3 мм. Совместимы со всеми электролобзиками, оснащенными зажимом под Т-образный хвостовик. Полотна подходят для профессионального и бытового применения.

Преимущества

  • Прочность — полотна биметаллического типа представляют собой основание с наваренной рабочей кромкой из быстрорежущей стали.
  • Высокий ресурс — зубья твердостью 60-64 HRC долго сохраняют заточку.
  • Производительность — волнообразная разводка зубьев облегчает распиловку.
  • Чистый и ровный распил — зубья имеют шаг 1,2 мм.
  • Гарантированное качество — полотна произведены на специализированном оборудовании с применением современных технологий.
  • Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78209, 3 шт. T118AF, 55 х 1,2мм, Bimetal - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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