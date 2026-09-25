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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS купить с доставкой в Москве
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS

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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 6
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 7
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 8
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 6
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 7
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 8
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747003
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х1
Вес, г.
30

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS

Полотна по дереву T101D Matrix 78202 с рабочей длиной 75 мм и шагом зубьев 4,0 мм, из стали HCS, — оснастка для электролобзика в комплекте из 3 шт. Предназначены для прямого реза фанеры, древесины, ДСП, ДВП и пластика толщиной от 5 до 50 мм. Имеют стандартный Т-образный хвостовик, совместимый с держателями большинства современных моделей электролобзиков. Полотна используются для проведения профессиональных столярных работ, а также будут полезны в быту.

Преимущества

  • Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
  • Высокий ресурс — режущие кромки закалены в вакуумной печи до твердости 48-52 HRC.
  • Эффективная работа — зубья с шагом 4 мм обеспечивают быстрый и чистый распил.
  • Гарантированное качество — полотна изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с применением новейших технологий.
  • Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит надолго.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна по дереву T101D Matrix 78202 с рабочей длиной 75 мм и шагом зубьев 4,0 мм, из стали HCS, — оснастка для электролобзика в комплекте из 3 шт. Предназначены для прямого реза фанеры, древесины, ДСП, ДВП и пластика толщиной от 5 до 50 мм. Имеют стандартный Т-образный хвостовик, совместимый с держателями большинства современных моделей электролобзиков. Полотна используются для проведения профессиональных столярных работ, а также будут полезны в быту.

Преимущества

  • Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
  • Высокий ресурс — режущие кромки закалены в вакуумной печи до твердости 48-52 HRC.
  • Эффективная работа — зубья с шагом 4 мм обеспечивают быстрый и чистый распил.
  • Гарантированное качество — полотна изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с применением новейших технологий.
  • Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78202, 3 шт. T101D, 75 х 4,0мм, HCS - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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