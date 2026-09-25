Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
18
Комплектация
Полотно для сабельной пилы - 2 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 747001
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490 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х7х1
Вес, г.
110
Описание товара Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO
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Бренд
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - по цене 490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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