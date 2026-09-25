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Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO купить с доставкой в Москве
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Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO

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Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 1
Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 2
Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 3
Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 4
Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 5
Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 6
Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 7
Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 8
Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
18 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
19
Комплектация
Полотно универсальное для сабельной пилы - 2 шт
  • Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 1
  • Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 2
  • Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 3
  • Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 4
  • Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 5
  • Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 6
  • Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 7
  • Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 8
  • Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746998
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO
230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
18 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
19
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно универсальное для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO

Полотна по металлу для сабельной пилы S522EF Matrix PRO 782008 с рабочей длиной 75 мм и шагом зубьев 1,4 мм, биметаллические (Bimetal), — комплект из 2 шт., предназначенных для распила профилированного алюминия и листового металла толщиной от 1,5 до 4 мм. Полотна имеют универсальные хвостовики и совместимы с большинством моделей сабельных пил. Обеспечивают гладкий и точный рез. Будут полезны на строительной площадке, в слесарной мастерской, а также в быту.

Преимущества

  • Прочность в сочетании с высокими режущими свойствами — полотна имеют основу из пружинной стали 65Г и рабочую кромку из быстрорежущей стали М42.
  • Повышенная устойчивость к истиранию — зубья закалены до твердости 60-64 HRC.
  • Удобная комплектация — в упаковке 2 пилки, которых хватит надолго.



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Отзывы о товаре Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
18 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
19
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно универсальное для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна по металлу для сабельной пилы S522EF Matrix PRO 782008 с рабочей длиной 75 мм и шагом зубьев 1,4 мм, биметаллические (Bimetal), — комплект из 2 шт., предназначенных для распила профилированного алюминия и листового металла толщиной от 1,5 до 4 мм. Полотна имеют универсальные хвостовики и совместимы с большинством моделей сабельных пил. Обеспечивают гладкий и точный рез. Будут полезны на строительной площадке, в слесарной мастерской, а также в быту.

Преимущества

  • Прочность в сочетании с высокими режущими свойствами — полотна имеют основу из пружинной стали 65Г и рабочую кромку из быстрорежущей стали М42.
  • Повышенная устойчивость к истиранию — зубья закалены до твердости 60-64 HRC.
  • Удобная комплектация — в упаковке 2 пилки, которых хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO - купить по цене 230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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