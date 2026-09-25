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Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO купить с доставкой в Москве
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Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO

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Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 1
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 2
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 3
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 4
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 5
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 6
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 7
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 8
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 9
Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Шаг зубьев
14 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
19
Комплектация
Полотно универсальное для сабельной пилы - 2 шт
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 1
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 2
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 3
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 4
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 5
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 6
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 7
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 8
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 9
  • Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746993
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Шаг зубьев
14 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
19
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно универсальное для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х7х1
Вес, г.
90

Описание товара Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO

Универсальные полотна для сабельной пилы S1222VF Matrix PRO 782003 с переменным шагом зубьев 1,8-2,5 мм, биметаллические (Bimetal), 2 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 275 мм и позволяют быстро и качественно распиливать заготовки из древесины, пластика, листового металла, фанеры, ДСП, справляются также с алюминиевыми профилями и древесиной с гвоздями. В зависимости от материала глубина распила составляет от 3 до 250 мм. Полотна пригодятся на строительной площадке, во время ремонта, демонтажа различных конструкций, будут полезны дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и упругость в сочетании с высокой режущей способностью — пилки выполнены из биметалла (основа — пружинная сталь, рабочая кромка — быстрорежущая сталь).
  • Высокий ресурс — режущая кромка твердостью 60-64 HRC сохраняет свои рабочие качества при длительном использовании.
  • Продуманная комплектация — 2 полотен хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Шаг зубьев
14 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
19
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно универсальное для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальные полотна для сабельной пилы S1222VF Matrix PRO 782003 с переменным шагом зубьев 1,8-2,5 мм, биметаллические (Bimetal), 2 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 275 мм и позволяют быстро и качественно распиливать заготовки из древесины, пластика, листового металла, фанеры, ДСП, справляются также с алюминиевыми профилями и древесиной с гвоздями. В зависимости от материала глубина распила составляет от 3 до 250 мм. Полотна пригодятся на строительной площадке, во время ремонта, демонтажа различных конструкций, будут полезны дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и упругость в сочетании с высокой режущей способностью — пилки выполнены из биметалла (основа — пружинная сталь, рабочая кромка — быстрорежущая сталь).
  • Высокий ресурс — режущая кромка твердостью 60-64 HRC сохраняет свои рабочие качества при длительном использовании.
  • Продуманная комплектация — 2 полотен хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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