Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO
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Характеристики
Описание товара Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO
Универсальные полотна для сабельной пилы S1222VF Matrix PRO 782003 с переменным шагом зубьев 1,8-2,5 мм, биметаллические (Bimetal), 2 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 275 мм и позволяют быстро и качественно распиливать заготовки из древесины, пластика, листового металла, фанеры, ДСП, справляются также с алюминиевыми профилями и древесиной с гвоздями. В зависимости от материала глубина распила составляет от 3 до 250 мм. Полотна пригодятся на строительной площадке, во время ремонта, демонтажа различных конструкций, будут полезны дома и на даче.
Преимущества
- Прочность и упругость в сочетании с высокой режущей способностью — пилки выполнены из биметалла (основа — пружинная сталь, рабочая кромка — быстрорежущая сталь).
- Высокий ресурс — режущая кромка твердостью 60-64 HRC сохраняет свои рабочие качества при длительном использовании.
- Продуманная комплектация — 2 полотен хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Универсальные полотна для сабельной пилы S1222VF Matrix PRO 782003 с переменным шагом зубьев 1,8-2,5 мм, биметаллические (Bimetal), 2 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 275 мм и позволяют быстро и качественно распиливать заготовки из древесины, пластика, листового металла, фанеры, ДСП, справляются также с алюминиевыми профилями и древесиной с гвоздями. В зависимости от материала глубина распила составляет от 3 до 250 мм. Полотна пригодятся на строительной площадке, во время ремонта, демонтажа различных конструкций, будут полезны дома и на даче.
Преимущества
- Прочность и упругость в сочетании с высокой режущей способностью — пилки выполнены из биметалла (основа — пружинная сталь, рабочая кромка — быстрорежущая сталь).
- Высокий ресурс — режущая кромка твердостью 60-64 HRC сохраняет свои рабочие качества при длительном использовании.
- Продуманная комплектация — 2 полотен хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Полотна универсальные для сабельной пилы Matrix 782003, S1222VF, 275/1,8-2,5 мм, Bimetal, 2шт., PRO