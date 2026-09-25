Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
32 TPI
Длина, мм
74
Ширина, мм
8
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб.
В наличии
Код товара: 746988
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Характеристики
Бренд
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
32 TPI
Длина, мм
74
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик
Полотна для электролобзика Matrix 78143 с шагом зубьев 0,8 мм, из стали HSS, с EU-хвостовиком, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 50 мм и предназначены для работ по металлу. Имеют стандартный Т-образный хвостовик и могут быть установлены на большинство современных моделей электролобзиков. Используются в слесарном деле, будут также полезны в быту.
Преимущества
- Износостойкость — полотна изготовлены из быстрорежущей стали и отличаются высокой твердостью.
- Высокая скорость распиловки — волнообразная разводка зубьев позволяет эффективно удалять продукты пиления.
- Аккуратная работа — зубья с шагом 0,8 мм обеспечивают гладкий и точный рез.
- Удобная комплектация — 3 пилок достаточно для выполнения большого объема работ.
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Бренд
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
32 TPI
Длина, мм
74
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Полотна для электролобзика Matrix 78143 с шагом зубьев 0,8 мм, из стали HSS, с EU-хвостовиком, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 50 мм и предназначены для работ по металлу. Имеют стандартный Т-образный хвостовик и могут быть установлены на большинство современных моделей электролобзиков. Используются в слесарном деле, будут также полезны в быту.
Преимущества
- Износостойкость — полотна изготовлены из быстрорежущей стали и отличаются высокой твердостью.
- Высокая скорость распиловки — волнообразная разводка зубьев позволяет эффективно удалять продукты пиления.
- Аккуратная работа — зубья с шагом 0,8 мм обеспечивают гладкий и точный рез.
- Удобная комплектация — 3 пилок достаточно для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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