Полотно ножовочное с карбид-вольфрамовым напылением Matrix 77935, 300 мм, для стекла, кафеля
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Керамика
Длина, мм
300
Ширина, мм
20
Комплектация
Полотно для ножовки - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб.
В наличии
Код товара: 746987
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Загружаем...
230 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Керамика
Длина, мм
300
Ширина, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Полотно для ножовки - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Полотно ножовочное с карбид-вольфрамовым напылением Matrix 77935, 300 мм, для стекла, кафеля
Ножовочное полотно Matrix 77935 с карбид-вольфрамовым напылением имеет рабочую длину 300 мм и подходит для резки стекла, кафеля, керамики и фарфора. Обеспечивает высокое качество распила, используется для проведения отделочных работ и занятий творчеством.
Преимущества
- Прочность и долговечность — полотно изготовлено из углеродистой стали.
- Износостойкость — напыление из карбида вольфрама увеличивает твердость режущих кромок
- Высокая скорость распиловки — благодаря стандартной разводке зубьев пилка не застревает в обрабатываемом материале.
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Бренд
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Керамика
Длина, мм
300
Ширина, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Полотно для ножовки - 1 шт
Страна производитель
Китай
Ножовочное полотно Matrix 77935 с карбид-вольфрамовым напылением имеет рабочую длину 300 мм и подходит для резки стекла, кафеля, керамики и фарфора. Обеспечивает высокое качество распила, используется для проведения отделочных работ и занятий творчеством.
Преимущества
- Прочность и долговечность — полотно изготовлено из углеродистой стали.
- Износостойкость — напыление из карбида вольфрама увеличивает твердость режущих кромок
- Высокая скорость распиловки — благодаря стандартной разводке зубьев пилка не застревает в обрабатываемом материале.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Полотно ножовочное с карбид-вольфрамовым напылением Matrix 77935, 300 мм, для стекла, кафеля - по цене 230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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