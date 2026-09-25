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Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. купить с доставкой в Москве
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Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт.

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Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 1
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 2
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 3
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 4
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 5
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 6
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 7
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Комплектация
Полотно для ножовки - 2 шт
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 1
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 2
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 3
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 4
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 5
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 6
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 7
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746984
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт.
160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для ножовки - 2 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт.

Биметаллические полотна для ножовки по металлу Matrix 77772 длиной 300 мм, с шагом зубьев 24 TPI, предназначены для пиления металлопрофиля. Пригодятся во время строительства и ремонта

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — биметаллические полотна из быстрорежущей стали обладают необходимой жесткостью и отличными рабочими качествами.
  • Эффективная работа — волнообразная разводка зубьев обеспечивает высокую скорость и качество распиловки.
  • Универсальность — полотна с шагом зубьев 24 TPI режут детали большой и средней толщины.
  • Удобная комплектация — двух полотен хватит на большой объем работ.



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Отзывы о товаре Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для ножовки - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Биметаллические полотна для ножовки по металлу Matrix 77772 длиной 300 мм, с шагом зубьев 24 TPI, предназначены для пиления металлопрофиля. Пригодятся во время строительства и ремонта

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — биметаллические полотна из быстрорежущей стали обладают необходимой жесткостью и отличными рабочими качествами.
  • Эффективная работа — волнообразная разводка зубьев обеспечивает высокую скорость и качество распиловки.
  • Универсальность — полотна с шагом зубьев 24 TPI режут детали большой и средней толщины.
  • Удобная комплектация — двух полотен хватит на большой объем работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для ножовки по металлу Matrix 77772, 300 мм, 24TPI, биметаллическое, 2 шт. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 160 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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