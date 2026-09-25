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Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. купить с доставкой в Москве
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Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт.

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Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - фото 1
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - фото 2
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - фото 3
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - фото 4
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - фото 5
Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
150
Ширина, мм
13
Комплектация
Полотно для ножовки - 3 шт
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - фото 1
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - фото 2
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - фото 3
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - фото 4
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - фото 5
  • Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746983
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт.
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
150
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для ножовки - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х1
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт.

Биметаллические полотна для ножовки по металлу Matrix 77768 длиной 150 мм, 3шт., пригодятся в процессе строительства и ремонта. Благодаря им можно осуществить любой вид пиления по металлопрофилю.

Преимущества

  • Биметаллические полотна из быстрорежущей стали обладают высокой жесткостью и отличными режущими качествами, что повышает эффективность работы.
  • Волнообразная разводка зубьев придает полотнам износостойкость и гибкость, обеспечивая их долговечность.
  • Полотна с универсальным шагом зубьев 24 TPI режут детали большой и средней толщины.
  • Трех полотен в комплекте хватит на большой объем работ.



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Отзывы о товаре Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
150
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для ножовки - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Биметаллические полотна для ножовки по металлу Matrix 77768 длиной 150 мм, 3шт., пригодятся в процессе строительства и ремонта. Благодаря им можно осуществить любой вид пиления по металлопрофилю.

Преимущества

  • Биметаллические полотна из быстрорежущей стали обладают высокой жесткостью и отличными режущими качествами, что повышает эффективность работы.
  • Волнообразная разводка зубьев придает полотнам износостойкость и гибкость, обеспечивая их долговечность.
  • Полотна с универсальным шагом зубьев 24 TPI режут детали большой и средней толщины.
  • Трех полотен в комплекте хватит на большой объем работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для ножовки по металлу Matrix 77768, 150 мм, биметаллические, 3шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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