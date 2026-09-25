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Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. купить с доставкой в Москве
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Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт.

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Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - фото 1
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - фото 2
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - фото 3
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - фото 4
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - фото 5
Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Комплектация
Полотно для ножовки - 12 шт
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - фото 1
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - фото 2
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - фото 3
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - фото 4
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - фото 5
  • Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746979
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт.
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
12
Комплектация
Полотно для ножовки - 12 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х5х1
Вес, г.
190

Описание товара Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт.

Полотна Sparta 777405 длиной 300 мм, 12 шт., устанавливаются на ручные ножовки по металлу. С их помощью можно осуществлять резание металлопрофиля и различных заготовок, в том числе из цветных металлов. Полотна рассчитаны на несложные слесарные и монтажные работы в гараже, доме, мастерской.

Преимущества

  • Полотна выполнены из высокоуглеродистой стали, поэтому обладают необходимой прочностью и хорошими режущими свойствами.
  • Зубья полотен закалены, имеют оптимальную твердость и долго сохраняют остроту.
  • Полотна с шагом зубьев 24 TPI могут резать заготовки как малой, так и средней толщины.
  • Комплект включает 12 полотен, которых хватит на большой объем работ.



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Отзывы о товаре Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
24 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
12
Комплектация
Полотно для ножовки - 12 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна Sparta 777405 длиной 300 мм, 12 шт., устанавливаются на ручные ножовки по металлу. С их помощью можно осуществлять резание металлопрофиля и различных заготовок, в том числе из цветных металлов. Полотна рассчитаны на несложные слесарные и монтажные работы в гараже, доме, мастерской.

Преимущества

  • Полотна выполнены из высокоуглеродистой стали, поэтому обладают необходимой прочностью и хорошими режущими свойствами.
  • Зубья полотен закалены, имеют оптимальную твердость и долго сохраняют остроту.
  • Полотна с шагом зубьев 24 TPI могут резать заготовки как малой, так и средней толщины.
  • Комплект включает 12 полотен, которых хватит на большой объем работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для ножовки по металлу Sparta 777405, 300 мм, 12 шт. - стоимость товара 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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