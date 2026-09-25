Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5%
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Характеристики
Описание товара Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5%
Набор сверл-метчиков Gross 76782 состоит из 6 предметов, изготовленных из стали с 5%-м содержанием кобальта, и позволяет сверлить глухие и сквозные отверстия в чугуне, стали, алюминии, меди, бронзе с одновременным нарезанием правой метрической резьбы размером M4-M12 с шагом 0,7-1,75 мм. Такое решение позволяет существенно сократить время работы. Угол заточки оснастки 135° оптимален для эффективного решения поставленных задач. Сверлам-метчикам присвоен класс точности 4H, что обеспечивает высокое качество получаемой резьбы.
Преимущества
- Высокая производительность в течение длительного времени — оснастка изготовлена из прочной быстрорежущей стали P6M5K5.
- Износостойкость — увеличенное содержание кобальта в стали повышает устойчивость сверл-метчиков к нагреву и износу, значительно продлевая срок их службы.
- Быстрое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке каждого сверла-метчика можно приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Четкая маркировка — лазерная гравировка с обозначением типоразмера упрощает поиск нужной оснастки.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне электроинструмента.
- Продуманная упаковка — оснастка упакована в пенал, удобный для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор сверл-метчиков Gross 76782 состоит из 6 предметов, изготовленных из стали с 5%-м содержанием кобальта, и позволяет сверлить глухие и сквозные отверстия в чугуне, стали, алюминии, меди, бронзе с одновременным нарезанием правой метрической резьбы размером M4-M12 с шагом 0,7-1,75 мм. Такое решение позволяет существенно сократить время работы. Угол заточки оснастки 135° оптимален для эффективного решения поставленных задач. Сверлам-метчикам присвоен класс точности 4H, что обеспечивает высокое качество получаемой резьбы.
Преимущества
- Высокая производительность в течение длительного времени — оснастка изготовлена из прочной быстрорежущей стали P6M5K5.
- Износостойкость — увеличенное содержание кобальта в стали повышает устойчивость сверл-метчиков к нагреву и износу, значительно продлевая срок их службы.
- Быстрое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке каждого сверла-метчика можно приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Четкая маркировка — лазерная гравировка с обозначением типоразмера упрощает поиск нужной оснастки.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне электроинструмента.
- Продуманная упаковка — оснастка упакована в пенал, удобный для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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