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Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% купить с доставкой в Москве
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Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5%

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Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 1
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 2
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 3
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 4
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 5
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 6
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 7
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 8
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 9
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 10
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 11
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 12
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Посадочный квадрат, мм
6.35
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Комплектация
Сверло-метчик M4 x 0,7 мм - 1 штСверло-метчик M5 x 0,8 мм - 1 штСверло-метчик M6 x 1,0 мм - 1 штСверло-метчик M8 x 1,25 мм - 1 штСверло-метчик M10 x 1,5 мм - 1 штСверло-метчик M12 x 1,75 мм - 1 штПенал - 1 шт
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 1
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 2
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 3
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 4
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 5
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 6
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 7
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 8
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 9
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 10
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 11
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 12
  • Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746921
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5%
2 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Посадочный квадрат, мм
6.35
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Сверло-метчик M4 x 0,7 мм - 1 штСверло-метчик M5 x 0,8 мм - 1 штСверло-метчик M6 x 1,0 мм - 1 штСверло-метчик M8 x 1,25 мм - 1 штСверло-метчик M10 x 1,5 мм - 1 штСверло-метчик M12 x 1,75 мм - 1 штПенал - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
120

Описание товара Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5%

Набор сверл-метчиков Gross 76782 состоит из 6 предметов, изготовленных из стали с 5%-м содержанием кобальта, и позволяет сверлить глухие и сквозные отверстия в чугуне, стали, алюминии, меди, бронзе с одновременным нарезанием правой метрической резьбы размером M4-M12 с шагом 0,7-1,75 мм. Такое решение позволяет существенно сократить время работы. Угол заточки оснастки 135° оптимален для эффективного решения поставленных задач. Сверлам-метчикам присвоен класс точности 4H, что обеспечивает высокое качество получаемой резьбы.

Преимущества

  • Высокая производительность в течение длительного времени — оснастка изготовлена из прочной быстрорежущей стали P6M5K5.
  • Износостойкость — увеличенное содержание кобальта в стали повышает устойчивость сверл-метчиков к нагреву и износу, значительно продлевая срок их службы.
  • Быстрое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке каждого сверла-метчика можно приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Четкая маркировка — лазерная гравировка с обозначением типоразмера упрощает поиск нужной оснастки.
  • Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне электроинструмента.
  • Продуманная упаковка — оснастка упакована в пенал, удобный для хранения и транспортировки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5%




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Посадочный квадрат, мм
6.35
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Сверло-метчик M4 x 0,7 мм - 1 штСверло-метчик M5 x 0,8 мм - 1 штСверло-метчик M6 x 1,0 мм - 1 штСверло-метчик M8 x 1,25 мм - 1 штСверло-метчик M10 x 1,5 мм - 1 штСверло-метчик M12 x 1,75 мм - 1 штПенал - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор сверл-метчиков Gross 76782 состоит из 6 предметов, изготовленных из стали с 5%-м содержанием кобальта, и позволяет сверлить глухие и сквозные отверстия в чугуне, стали, алюминии, меди, бронзе с одновременным нарезанием правой метрической резьбы размером M4-M12 с шагом 0,7-1,75 мм. Такое решение позволяет существенно сократить время работы. Угол заточки оснастки 135° оптимален для эффективного решения поставленных задач. Сверлам-метчикам присвоен класс точности 4H, что обеспечивает высокое качество получаемой резьбы.

Преимущества

  • Высокая производительность в течение длительного времени — оснастка изготовлена из прочной быстрорежущей стали P6M5K5.
  • Износостойкость — увеличенное содержание кобальта в стали повышает устойчивость сверл-метчиков к нагреву и износу, значительно продлевая срок их службы.
  • Быстрое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке каждого сверла-метчика можно приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Четкая маркировка — лазерная гравировка с обозначением типоразмера упрощает поиск нужной оснастки.
  • Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне электроинструмента.
  • Продуманная упаковка — оснастка упакована в пенал, удобный для хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5% - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2230 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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