Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Посадочный квадрат, мм
6.35
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Комплектация
Сверло-метчик M4 x 0,7 мм - 1 штСверло-метчик M5 x 0,8 мм - 1 штСверло-метчик M6 x 1,0 мм - 1 штСверло-метчик M8 x 1,25 мм - 1 штСверло-метчик M10 x 1,5 мм - 1 штСверло-метчик M12 x 1,75 мм - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
В наличии
Код товара: 746920
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2 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Посадочный квадрат, мм
6.35
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Сверло-метчик M4 x 0,7 мм - 1 штСверло-метчик M5 x 0,8 мм - 1 штСверло-метчик M6 x 1,0 мм - 1 штСверло-метчик M8 x 1,25 мм - 1 штСверло-метчик M10 x 1,5 мм - 1 штСверло-метчик M12 x 1,75 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
120
Описание товара Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Посадочный квадрат, мм
6.35
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Сверло-метчик M4 x 0,7 мм - 1 штСверло-метчик M5 x 0,8 мм - 1 штСверло-метчик M6 x 1,0 мм - 1 штСверло-метчик M8 x 1,25 мм - 1 штСверло-метчик M10 x 1,5 мм - 1 штСверло-метчик M12 x 1,75 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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