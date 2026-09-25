Сверло-метчик GROSS 76745, М10 х 1,5 мм, Co5%
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Диаметр резьбы (М)
M10
Посадочный квадрат, мм
6.35
Комплектация
Сверло-метчик М10 х 1,5 мм - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 746917
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570 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Диаметр резьбы (М)
M10
Посадочный квадрат, мм
6.35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло-метчик М10 х 1,5 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х2
Вес, г.
30
Описание товара Сверло-метчик GROSS 76745, М10 х 1,5 мм, Co5%
Сверло-метчик Gross 76745 из стали с 5%-м содержанием кобальта предназначено для получения глухих и сквозных отверстий в металлических заготовках с одновременным нарезанием правой резьбы M10 с шагом 1,5 мм. Позволяет существенно сэкономить время работы, объединив две операции в одну. Угол заточки 135° оптимален для работы с чугуном, сталью, алюминием, медью, бронзой.
Преимущества
- Прочность — оснастка из быстрорежущей стали P6M5K5 обеспечивает высокую эффективность работы в течение длительного времени.
- Долговечность — повышенное содержание кобальта увеличивает устойчивость сверла-метчика к нагреву и износу.
- Быстрое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке можно приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Высокое качество выполняемых работ — сверлу-метчику присвоен класс точности 4H.
- Удобный поиск среди других инструментов — на хвостовик нанесена лазерная гравировка с обозначением типоразмера.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Диаметр резьбы (М)
M10
Посадочный квадрат, мм
6.35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло-метчик М10 х 1,5 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сверло-метчик Gross 76745 из стали с 5%-м содержанием кобальта предназначено для получения глухих и сквозных отверстий в металлических заготовках с одновременным нарезанием правой резьбы M10 с шагом 1,5 мм. Позволяет существенно сэкономить время работы, объединив две операции в одну. Угол заточки 135° оптимален для работы с чугуном, сталью, алюминием, медью, бронзой.
Преимущества
- Прочность — оснастка из быстрорежущей стали P6M5K5 обеспечивает высокую эффективность работы в течение длительного времени.
- Долговечность — повышенное содержание кобальта увеличивает устойчивость сверла-метчика к нагреву и износу.
- Быстрое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке можно приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Высокое качество выполняемых работ — сверлу-метчику присвоен класс точности 4H.
- Удобный поиск среди других инструментов — на хвостовик нанесена лазерная гравировка с обозначением типоразмера.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло-метчик GROSS 76745, М10 х 1,5 мм, Co5% - стоимость товара 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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