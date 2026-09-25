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Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 купить с доставкой в Москве
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Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8

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Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 1
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 2
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 3
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 4
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 5
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 6
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 7
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
150
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 1
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 2
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 3
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 4
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 5
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 6
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 7
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746868
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
металл, пластик
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
150
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х3
Вес, г.
150

Описание товара Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8

Тарелка опорная Denzel 76255 диаметром 150 мм, с липучкой и адаптером с М14 на d8, твердая, устанавливается на дрель или углошлифовальную машину (УШМ). Используется для крепления абразивных или полировальных кругов на ворсовой основе, позволяет подготовить поверхность для дальнейшей обработки или придать ей финишную гладкость.

Преимущества

  • Эффективная работа — насадка-тарелка оптимально подходит для шлифовальных работ.
  • Долговечность — опорная тарелка выполнена из полипропилена с демпферной вставкой из EVA, крепежная гайка и адаптер защищены от коррозии.
  • Простая подготовка к работе — полировальный или абразивный круг с креплением velcro быстро крепится и снимается благодаря липучке.
  • Возможность установки на дрель — адаптер-переходник с М14 на d8 входит в комплект поставки.
  • Малый вес 155 г — тарелка не утяжеляет инструмент.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
металл, пластик
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
150
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Тарелка опорная Denzel 76255 диаметром 150 мм, с липучкой и адаптером с М14 на d8, твердая, устанавливается на дрель или углошлифовальную машину (УШМ). Используется для крепления абразивных или полировальных кругов на ворсовой основе, позволяет подготовить поверхность для дальнейшей обработки или придать ей финишную гладкость.

Преимущества

  • Эффективная работа — насадка-тарелка оптимально подходит для шлифовальных работ.
  • Долговечность — опорная тарелка выполнена из полипропилена с демпферной вставкой из EVA, крепежная гайка и адаптер защищены от коррозии.
  • Простая подготовка к работе — полировальный или абразивный круг с креплением velcro быстро крепится и снимается благодаря липучке.
  • Возможность установки на дрель — адаптер-переходник с М14 на d8 входит в комплект поставки.
  • Малый вес 155 г — тарелка не утяжеляет инструмент.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76255, 150 мм, твердая, с адаптером c М14 на d8 - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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