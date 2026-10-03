Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76252, 150 мм, стандартная, с адаптером c М14 на d
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76252, 150 мм, стандартная, с адаптером c М14 на d
Тарелка опорная Denzel 76252 диаметром 150 мм, с липучкой и адаптером с М14 на d8, стандартная, устанавливается на дрель или углошлифовальную машину (УШМ). Используется для крепления абразивных или полировальных кругов на ворсовой основе, позволяет подготовить поверхность для дальнейшей обработки или придать ей финишную гладкость.
Преимущества
- Универсальность — насадка-тарелка подходит для шлифовальных и полировальных работ.
- Долговечность — опорная тарелка выполнена из полипропилена с демпферной вставкой из EVA, крепежная гайка и адаптер защищены от коррозии.
- Простая подготовка к работе — полировальный или абразивный круг с креплением velcro быстро крепится и снимается благодаря липучке.
- Возможность установки на дрель — адаптер-переходник с М14 на d8 входит в комплект поставки.
- Малый вес 158 г — тарелка не утяжеляет инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Тарелка опорная Denzel 76252 диаметром 150 мм, с липучкой и адаптером с М14 на d8, стандартная, устанавливается на дрель или углошлифовальную машину (УШМ). Используется для крепления абразивных или полировальных кругов на ворсовой основе, позволяет подготовить поверхность для дальнейшей обработки или придать ей финишную гладкость.
Преимущества
- Универсальность — насадка-тарелка подходит для шлифовальных и полировальных работ.
- Долговечность — опорная тарелка выполнена из полипропилена с демпферной вставкой из EVA, крепежная гайка и адаптер защищены от коррозии.
- Простая подготовка к работе — полировальный или абразивный круг с креплением velcro быстро крепится и снимается благодаря липучке.
- Возможность установки на дрель — адаптер-переходник с М14 на d8 входит в комплект поставки.
- Малый вес 158 г — тарелка не утяжеляет инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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