Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76250, 115 мм, стандартная, с адаптером c М14 на d
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Насадка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 746864
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл, пластик
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х4
Вес, г.
120
Описание товара Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76250, 115 мм, стандартная, с адаптером c М14 на d
Тарелка опорная Denzel 76250 диаметром 115 мм, с липучкой и адаптером с М14 на d8, стандартная, устанавливается на дрель или углошлифовальную машину (УШМ). Используется для крепления абразивных или полировальных кругов на ворсовой основе, позволяет подготовить поверхность для дальнейшей обработки или придать ей финишную гладкость.
Преимущества
- Универсальность — насадка-тарелка подходит для шлифовальных и полировальных работ.
- Долговечность — опорная тарелка выполнена из полипропилена с демпферной вставкой из EVA, крепежная гайка и адаптер защищены от коррозии.
- Простая подготовка к работе — полировальный или абразивный круг с креплением velcro быстро крепится и снимается благодаря липучке.
- Возможность установки на дрель — адаптер-переходник с М14 на d8 входит в комплект поставки.
- Малый вес 125 г — тарелка не утяжеляет инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл, пластик
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Тарелка опорная Denzel 76250 диаметром 115 мм, с липучкой и адаптером с М14 на d8, стандартная, устанавливается на дрель или углошлифовальную машину (УШМ). Используется для крепления абразивных или полировальных кругов на ворсовой основе, позволяет подготовить поверхность для дальнейшей обработки или придать ей финишную гладкость.
Преимущества
- Универсальность — насадка-тарелка подходит для шлифовальных и полировальных работ.
- Долговечность — опорная тарелка выполнена из полипропилена с демпферной вставкой из EVA, крепежная гайка и адаптер защищены от коррозии.
- Простая подготовка к работе — полировальный или абразивный круг с креплением velcro быстро крепится и снимается благодаря липучке.
- Возможность установки на дрель — адаптер-переходник с М14 на d8 входит в комплект поставки.
- Малый вес 125 г — тарелка не утяжеляет инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76250, 115 мм, стандартная, с адаптером c М14 на d - по цене 320 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76250, 115 мм, стандартная, с адаптером c М14 на d