Top.Mail.Ru
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 1
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 2
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 3
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 4
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 5
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 6
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 7
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 8
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 9
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 10
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 11
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 12
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 1
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 2
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 3
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 4
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 5
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 6
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 7
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 8
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 9
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 10
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 11
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 12
  • Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746861
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл, пластик
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х4
Вес, г.
150

Описание товара Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8

Тарелка опорная Denzel 76247 диаметром 115 мм, с липучкой и адаптером с М14 на d8, мягкая, устанавливается на дрель или углошлифовальную машину (УШМ). Используется для крепления абразивных или полировальных кругов на ворсовой основе, позволяет подготовить поверхность для дальнейшей обработки или придать ей финишную гладкость.

Преимущества

  • Эффективная работа — насадка-тарелка оптимально подходит для финишного шлифования и полировальных работ.
  • Долговечность — опорная тарелка выполнена из нейлона с демпферной вставкой из полиуретана, крепежная гайка и адаптер защищены от коррозии.
  • Простая подготовка к работе — полировальный или абразивный круг с креплением velcro быстро крепится и снимается благодаря липучке.
  • Возможность установки на дрель — адаптер-переходник с М14 на d8 входит в комплект поставки.
  • Малый вес 160 г — тарелка не утяжеляет инструмент.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл, пластик
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Тарелка опорная Denzel 76247 диаметром 115 мм, с липучкой и адаптером с М14 на d8, мягкая, устанавливается на дрель или углошлифовальную машину (УШМ). Используется для крепления абразивных или полировальных кругов на ворсовой основе, позволяет подготовить поверхность для дальнейшей обработки или придать ей финишную гладкость.

Преимущества

  • Эффективная работа — насадка-тарелка оптимально подходит для финишного шлифования и полировальных работ.
  • Долговечность — опорная тарелка выполнена из нейлона с демпферной вставкой из полиуретана, крепежная гайка и адаптер защищены от коррозии.
  • Простая подготовка к работе — полировальный или абразивный круг с креплением velcro быстро крепится и снимается благодаря липучке.
  • Возможность установки на дрель — адаптер-переходник с М14 на d8 входит в комплект поставки.
  • Малый вес 160 г — тарелка не утяжеляет инструмент.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...