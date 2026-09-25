Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Насадка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 746861
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
420 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл, пластик
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х4
Вес, г.
150
Описание товара Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8
Тарелка опорная Denzel 76247 диаметром 115 мм, с липучкой и адаптером с М14 на d8, мягкая, устанавливается на дрель или углошлифовальную машину (УШМ). Используется для крепления абразивных или полировальных кругов на ворсовой основе, позволяет подготовить поверхность для дальнейшей обработки или придать ей финишную гладкость.
Преимущества
- Эффективная работа — насадка-тарелка оптимально подходит для финишного шлифования и полировальных работ.
- Долговечность — опорная тарелка выполнена из нейлона с демпферной вставкой из полиуретана, крепежная гайка и адаптер защищены от коррозии.
- Простая подготовка к работе — полировальный или абразивный круг с креплением velcro быстро крепится и снимается благодаря липучке.
- Возможность установки на дрель — адаптер-переходник с М14 на d8 входит в комплект поставки.
- Малый вес 160 г — тарелка не утяжеляет инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta Turbo 150x22,2 731215
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР Кобальт, 7.0 х 109 мм, сталь Р6М5К5, клас...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитНабор двусторонних бит STAYER 10 шт, (2605-H10)
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитДиск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731327, Turbo, 150 х 22,2 мм, сух...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70435, 55 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитЛента абразивная бесконечная Matrix 74219, P 120, 75 х 457 мм, 1...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70124, 16 х 460 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70172, 12 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитСверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвост...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71044, 14 х 400 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитКоронка DENZEL 724105, HSS по металлу, 26 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитХвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 м...
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл, пластик
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Тарелка опорная Denzel 76247 диаметром 115 мм, с липучкой и адаптером с М14 на d8, мягкая, устанавливается на дрель или углошлифовальную машину (УШМ). Используется для крепления абразивных или полировальных кругов на ворсовой основе, позволяет подготовить поверхность для дальнейшей обработки или придать ей финишную гладкость.
Преимущества
- Эффективная работа — насадка-тарелка оптимально подходит для финишного шлифования и полировальных работ.
- Долговечность — опорная тарелка выполнена из нейлона с демпферной вставкой из полиуретана, крепежная гайка и адаптер защищены от коррозии.
- Простая подготовка к работе — полировальный или абразивный круг с креплением velcro быстро крепится и снимается благодаря липучке.
- Возможность установки на дрель — адаптер-переходник с М14 на d8 входит в комплект поставки.
- Малый вес 160 г — тарелка не утяжеляет инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76247, 115 мм, мягкая, с адаптером c М14 на d8