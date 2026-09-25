Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU
Усиленная насадка для дрели и УШМ Matrix 76238 из TPU, с «липучкой», — опорная тарелка для установки на углошлифовальные машины и дрели, совместимые с оснасткой диаметром 125 мм. Снабжена системой крепления velcro, облегчающей установку и замену абразивных и полировальных дисков на ворсовой подложке. Применяется во время проведения шлифовальных и полировальных работ. Твердая основа из TPU делает насадку оптимальной для черновой обработки.
Преимущества
- Надежная фиксация оснастки — особая форма крючков velcro вдвое увеличивает цепкость и износостойкость контактной поверхности по сравнению с обычными насадками.
- Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком для фиксации в патроне инструмента.
- Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Усиленная насадка для дрели и УШМ Matrix 76238 из TPU, с «липучкой», — опорная тарелка для установки на углошлифовальные машины и дрели, совместимые с оснасткой диаметром 125 мм. Снабжена системой крепления velcro, облегчающей установку и замену абразивных и полировальных дисков на ворсовой подложке. Применяется во время проведения шлифовальных и полировальных работ. Твердая основа из TPU делает насадку оптимальной для черновой обработки.
Преимущества
- Надежная фиксация оснастки — особая форма крючков velcro вдвое увеличивает цепкость и износостойкость контактной поверхности по сравнению с обычными насадками.
- Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком для фиксации в патроне инструмента.
- Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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