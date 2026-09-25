Top.Mail.Ru
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 1
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 2
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 3
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 4
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 5
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 6
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 1
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 2
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 3
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 4
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 5
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 6
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746859
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU

Усиленная насадка для дрели и УШМ Matrix 76238 из TPU, с «липучкой», — опорная тарелка для установки на углошлифовальные машины и дрели, совместимые с оснасткой диаметром 125 мм. Снабжена системой крепления velcro, облегчающей установку и замену абразивных и полировальных дисков на ворсовой подложке. Применяется во время проведения шлифовальных и полировальных работ. Твердая основа из TPU делает насадку оптимальной для черновой обработки.

Преимущества

  • Надежная фиксация оснастки — особая форма крючков velcro вдвое увеличивает цепкость и износостойкость контактной поверхности по сравнению с обычными насадками.
  • Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком для фиксации в патроне инструмента.
  • Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Усиленная насадка для дрели и УШМ Matrix 76238 из TPU, с «липучкой», — опорная тарелка для установки на углошлифовальные машины и дрели, совместимые с оснасткой диаметром 125 мм. Снабжена системой крепления velcro, облегчающей установку и замену абразивных и полировальных дисков на ворсовой подложке. Применяется во время проведения шлифовальных и полировальных работ. Твердая основа из TPU делает насадку оптимальной для черновой обработки.

Преимущества

  • Надежная фиксация оснастки — особая форма крючков velcro вдвое увеличивает цепкость и износостойкость контактной поверхности по сравнению с обычными насадками.
  • Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком для фиксации в патроне инструмента.
  • Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76238, 125 мм, усиленная из TPU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...