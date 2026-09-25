Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Комплектация
Насадка - 1 штАдаптер - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 746858
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
270 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 штАдаптер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
120
Описание товара Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8
Насадка (опорная тарелка) ТМ Сибртех 76235 предназначена для проведения шлифовальных и полировальных работ с помощю абразивных кругов и полировальных насадок с креплением velcro (под липучку) соответствующего типоразмера.
- Выгодная цена
- Универсальное применение - для закрепления различных абразивных кругов и полировальных насадок с системой крепления velcro (под липучку).
- Защита от коррозии - гайка и переходник оцинкованы
- Для установки на УШМ и дрель (переходник c М14 на d8 в комплекте)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитКруг шлифовальный абразивный по металлу Луга 180 x 6 x 22,23 365...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по тв...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитПолотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост.,...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x1.6 мм по металлу для УШМ (3...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитЗаклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитЗаклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (31310...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704178, 25 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704179, 28 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70420, 28 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70565, 10 x 300mm, SDS PLUS
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 штАдаптер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Насадка (опорная тарелка) ТМ Сибртех 76235 предназначена для проведения шлифовальных и полировальных работ с помощю абразивных кругов и полировальных насадок с креплением velcro (под липучку) соответствующего типоразмера.
- Выгодная цена
- Универсальное применение - для закрепления различных абразивных кругов и полировальных насадок с системой крепления velcro (под липучку).
- Защита от коррозии - гайка и переходник оцинкованы
- Для установки на УШМ и дрель (переходник c М14 на d8 в комплекте)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76235, 125 мм, с адаптером c М14 на d8