Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76229, 115 мм, твердая
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Характеристики
Описание товара Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76229, 115 мм, твердая
Твердая насадка для дрели и УШМ Matrix 76229 диаметром 115 мм, с «липучкой», используется совместно с углошлифовальными машинами и дрелями, работающими с частотой вращения до 12500 об/мин. Применяется для шлифовки и полировки металла, древесины и пластика. На опорную тарелку крепится абразивный или полировальный круг с системой фиксации velcro. Насадка изготовлена из прочного полипропилена и обеспечивает высокую производительность во время черновой обработки.
Преимущества
- Надежная фиксация и быстрая замена круга под «липучку» — нейлоновая рабочая поверхность оснащена крючками velcro.
- Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком диаметром 8 мм для фиксации в патроне инструмента.
- Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы.
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Твердая насадка для дрели и УШМ Matrix 76229 диаметром 115 мм, с «липучкой», используется совместно с углошлифовальными машинами и дрелями, работающими с частотой вращения до 12500 об/мин. Применяется для шлифовки и полировки металла, древесины и пластика. На опорную тарелку крепится абразивный или полировальный круг с системой фиксации velcro. Насадка изготовлена из прочного полипропилена и обеспечивает высокую производительность во время черновой обработки.
Преимущества
- Надежная фиксация и быстрая замена круга под «липучку» — нейлоновая рабочая поверхность оснащена крючками velcro.
- Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком диаметром 8 мм для фиксации в патроне инструмента.
- Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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