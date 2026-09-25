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Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 купить с доставкой в Москве
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Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14

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Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 1
Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 2
Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 3
Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 4
Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 5
Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 6
Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 7
Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 8
Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
100
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 1
  • Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 2
  • Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 3
  • Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 4
  • Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 5
  • Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 6
  • Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 7
  • Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 8
  • Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746854
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл, резина
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
100
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х3
Вес, г.
180

Описание товара Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14

Резиновая насадка для АГШК с «липучкой» Matrix 76227 диаметром 100 мм, с посадочной резьбой М14, — опора для крепления алмазных гибких шлифовальных кругов, или «черепашек». Совместима с углошлифовальными машинами, работающими с частотой вращения до 12500 об/мин. Изготовлена из прочной резины, обеспечивает хороший контакт шлифкруга с обрабатываемой поверхностью. Насадка применяется для шлифовки и полировки каменных, гранитных, мраморных и керамогранитных поверхностей.

Преимущества

  • Быстрая установка оснастки — АГШК на «липучке» за несколько секунд крепится на нейлоновую контактную поверхность насадки с крючками (velcro).
  • Универсальность — насадку можно использовать для шлифовки как с водяным охлаждением, так и без него.
  • Дополнительные возможности — опорную тарелку можно установить на дрель при помощи переходника Matrix 76290 (приобретается отдельно).



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Отзывы о товаре Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл, резина
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
100
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Резиновая насадка для АГШК с «липучкой» Matrix 76227 диаметром 100 мм, с посадочной резьбой М14, — опора для крепления алмазных гибких шлифовальных кругов, или «черепашек». Совместима с углошлифовальными машинами, работающими с частотой вращения до 12500 об/мин. Изготовлена из прочной резины, обеспечивает хороший контакт шлифкруга с обрабатываемой поверхностью. Насадка применяется для шлифовки и полировки каменных, гранитных, мраморных и керамогранитных поверхностей.

Преимущества

  • Быстрая установка оснастки — АГШК на «липучке» за несколько секунд крепится на нейлоновую контактную поверхность насадки с крючками (velcro).
  • Универсальность — насадку можно использовать для шлифовки как с водяным охлаждением, так и без него.
  • Дополнительные возможности — опорную тарелку можно установить на дрель при помощи переходника Matrix 76290 (приобретается отдельно).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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