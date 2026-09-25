Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14
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Характеристики
Описание товара Насадка резиновая для АГШК с липучкой Matrix 76227, 100 мм, посадка M14
Резиновая насадка для АГШК с «липучкой» Matrix 76227 диаметром 100 мм, с посадочной резьбой М14, — опора для крепления алмазных гибких шлифовальных кругов, или «черепашек». Совместима с углошлифовальными машинами, работающими с частотой вращения до 12500 об/мин. Изготовлена из прочной резины, обеспечивает хороший контакт шлифкруга с обрабатываемой поверхностью. Насадка применяется для шлифовки и полировки каменных, гранитных, мраморных и керамогранитных поверхностей.
Преимущества
- Быстрая установка оснастки — АГШК на «липучке» за несколько секунд крепится на нейлоновую контактную поверхность насадки с крючками (velcro).
- Универсальность — насадку можно использовать для шлифовки как с водяным охлаждением, так и без него.
- Дополнительные возможности — опорную тарелку можно установить на дрель при помощи переходника Matrix 76290 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Резиновая насадка для АГШК с «липучкой» Matrix 76227 диаметром 100 мм, с посадочной резьбой М14, — опора для крепления алмазных гибких шлифовальных кругов, или «черепашек». Совместима с углошлифовальными машинами, работающими с частотой вращения до 12500 об/мин. Изготовлена из прочной резины, обеспечивает хороший контакт шлифкруга с обрабатываемой поверхностью. Насадка применяется для шлифовки и полировки каменных, гранитных, мраморных и керамогранитных поверхностей.
Преимущества
- Быстрая установка оснастки — АГШК на «липучке» за несколько секунд крепится на нейлоновую контактную поверхность насадки с крючками (velcro).
- Универсальность — насадку можно использовать для шлифовки как с водяным охлаждением, так и без него.
- Дополнительные возможности — опорную тарелку можно установить на дрель при помощи переходника Matrix 76290 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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