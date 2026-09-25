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Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм купить с доставкой в Москве
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Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм

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Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 1
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 2
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 3
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 4
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 5
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 6
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 1
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 2
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 3
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 4
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 5
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 6
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746851
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х4
Вес, г.
150

Описание товара Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм

Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221 используется с дрелями и углошлифовальными машинами, поддерживающими оснастки диаметром 150 мм и имеющими рабочий диапазон вращения до 8500 об/мин. Предназначена для установки абразивных и полировальных кругов на ворсовой подложке. Насадка с демпферной вставкой из вспененного этиленвинилацетата (EVA) универсальна и подходит для всех видов полировальных и шлифовальных работ.

Преимущества

  • Надежная фиксация и быстрая замена круга под «липучку» — нейлоновая рабочая поверхность оснащена крючками velcro.
  • Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком диаметром 8 мм для фиксации в патроне дрели.
  • Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы.



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Отзывы о товаре Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221 используется с дрелями и углошлифовальными машинами, поддерживающими оснастки диаметром 150 мм и имеющими рабочий диапазон вращения до 8500 об/мин. Предназначена для установки абразивных и полировальных кругов на ворсовой подложке. Насадка с демпферной вставкой из вспененного этиленвинилацетата (EVA) универсальна и подходит для всех видов полировальных и шлифовальных работ.

Преимущества

  • Надежная фиксация и быстрая замена круга под «липучку» — нейлоновая рабочая поверхность оснащена крючками velcro.
  • Возможность установки на дрель — в комплекте имеется адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком диаметром 8 мм для фиксации в патроне дрели.
  • Защита от коррозии — посадочная гайка и переходник оцинкованы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76221, 150 мм - купить по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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