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Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая купить с доставкой в Москве
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Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая

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Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 1
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 2
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 3
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 4
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 5
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 6
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 1
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 2
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 3
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 4
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 5
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 6
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746848
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х2х2
Вес, г.
170

Описание товара Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая

Мягкая насадка для дрели и УШМ с «липучкой» Matrix 76212 диаметром 125 мм устанавливается на дрель или болгарку с максимальной частотой вращения 12000 об/мин. Предназначена для фиксации полировальных и абразивных кругов с креплением под «липучку». Благодаря демпферной вставке из мягкого полиуретана круг плотно прилегает к обрабатываемой поверхности. Насадка используется для проведения шлифовальных и полировальных работ.

Преимущества

  • Быстрая фиксация и замена оснастки — круг на ворсовой подложке крепится на контактную поверхность с крючками за несколько секунд.
  • Широкие возможности применения — в комплект поставки входит адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком для крепления на дрель.
  • Защита от коррозии — крепежная гайка и переходник оцинкованы.



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Отзывы о товаре Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Мягкая насадка для дрели и УШМ с «липучкой» Matrix 76212 диаметром 125 мм устанавливается на дрель или болгарку с максимальной частотой вращения 12000 об/мин. Предназначена для фиксации полировальных и абразивных кругов с креплением под «липучку». Благодаря демпферной вставке из мягкого полиуретана круг плотно прилегает к обрабатываемой поверхности. Насадка используется для проведения шлифовальных и полировальных работ.

Преимущества

  • Быстрая фиксация и замена оснастки — круг на ворсовой подложке крепится на контактную поверхность с крючками за несколько секунд.
  • Широкие возможности применения — в комплект поставки входит адаптер-переходник с резьбой М14 и хвостовиком для крепления на дрель.
  • Защита от коррозии — крепежная гайка и переходник оцинкованы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для дрели и УШМ с липучкой Matrix 76212, 125 мм, мягкая - стоимость товара 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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