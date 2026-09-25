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Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. купить с доставкой в Москве
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Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт.

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Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 1
Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 2
Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 3
Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 4
Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 5
Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 6
Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
55
Комплектация
Шарошка - 3 шт
  • Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 1
  • Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 2
  • Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 3
  • Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 4
  • Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 5
  • Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 6
  • Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746842
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт.
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
55
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт.

Шарошка абразивная Matrix 76008, 10 х 25 мм, с хвостовиком диаметром 3 мм, 3шт., имеет форму удлиненного цилиндра и покрыта среднезернистым абразивом F80. Предназначена для очистки прямолинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и удаления заусенцев. Она используется в качестве оснастки на дрелях, шуруповертах, а также ПШМ при выполнении отделочных и декоративных работ.

Преимущества

  • Абразив из оксида алюминия универсален по своему применению, поэтому подходит для обработки различных поверхностей: металла, пластика, древесины, минеральных материалов.
  • Среднезернистый абразив F80 позволяет осуществить чистовую шлифовку заготовок.
  • Комплект состоит из 3 шарошек, которых хватит на большой объем работ.



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Отзывы о товаре Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
55
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шарошка абразивная Matrix 76008, 10 х 25 мм, с хвостовиком диаметром 3 мм, 3шт., имеет форму удлиненного цилиндра и покрыта среднезернистым абразивом F80. Предназначена для очистки прямолинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и удаления заусенцев. Она используется в качестве оснастки на дрелях, шуруповертах, а также ПШМ при выполнении отделочных и декоративных работ.

Преимущества

  • Абразив из оксида алюминия универсален по своему применению, поэтому подходит для обработки различных поверхностей: металла, пластика, древесины, минеральных материалов.
  • Среднезернистый абразив F80 позволяет осуществить чистовую шлифовку заготовок.
  • Комплект состоит из 3 шарошек, которых хватит на большой объем работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарошка абразивная Matrix 76008, цилиндр удлин., 10 x 25 мм, хвостовик 3 мм, F80, 3шт. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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