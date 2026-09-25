Шарошка абразивная Matrix 76001, конус удлин., 19 x 60 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
95
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 746839
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Характеристики
Бренд
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
95
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
130
Описание товара Шарошка абразивная Matrix 76001, конус удлин., 19 x 60 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.
Шарошка абразивная Matrix 76001 размером 19 х 60 мм, с цилиндрическим хвостовиком 6 мм, 3 шт., имеет форму удлиненного конуса с абразивом зернистостью F46. Она устанавливается в качестве оснастки на дрель или шуруповерт. Позволяет зачищать отверстия, снимать фаски и удалить заусенцы. Шарошка рассчитана на бытовое и профессиональное применение.
Преимущества
- Универсальный абразив из оксида алюминия быстро обрабатывает любые материалы: металлические поверхности, пластик, минеральные материалы.
- Крупнозернистый абразив F46 эффективен для грубой шлифовки деталей.
- За счет длины 60 мм шарошка позволяет проникать в труднодоступные места.
- Трех шарошек в комплекте хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
95
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Шарошка абразивная Matrix 76001 размером 19 х 60 мм, с цилиндрическим хвостовиком 6 мм, 3 шт., имеет форму удлиненного конуса с абразивом зернистостью F46. Она устанавливается в качестве оснастки на дрель или шуруповерт. Позволяет зачищать отверстия, снимать фаски и удалить заусенцы. Шарошка рассчитана на бытовое и профессиональное применение.
Преимущества
- Универсальный абразив из оксида алюминия быстро обрабатывает любые материалы: металлические поверхности, пластик, минеральные материалы.
- Крупнозернистый абразив F46 эффективен для грубой шлифовки деталей.
- За счет длины 60 мм шарошка позволяет проникать в труднодоступные места.
- Трех шарошек в комплекте хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шарошка абразивная Matrix 76001, конус удлин., 19 x 60 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шарошка абразивная Matrix 76001, конус удлин., 19 x 60 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.