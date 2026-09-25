Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
100
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 746838
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430 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
100
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х3
Вес, г.
240
Описание товара Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.
Шарошка абразивная Matrix 76000 размером 25 х 70 мм, с цилиндрическим хвостовиком 6 мм, 3 шт., имеет форму удлиненного конуса с абразивом зернистостью F46. Она устанавливается в качестве оснастки на дрель или шуруповерт. Позволяет зачищать отверстия, снимать фаски и удалить заусенцы. Шарошка рассчитана на бытовое и профессиональное применение.
Преимущества
- Универсальный абразив из оксида алюминия быстро обрабатывает любые материалы: металлические поверхности, пластик, минеральные материалы.
- Крупнозернистый абразив F46 эффективен для грубой шлифовки деталей.
- За счет длины 70 мм шарошка позволяет проникать в труднодоступные места.
- Трех шарошек в комплекте хватит на большой объем работ.
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Бренд
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
100
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Шарошка абразивная Matrix 76000 размером 25 х 70 мм, с цилиндрическим хвостовиком 6 мм, 3 шт., имеет форму удлиненного конуса с абразивом зернистостью F46. Она устанавливается в качестве оснастки на дрель или шуруповерт. Позволяет зачищать отверстия, снимать фаски и удалить заусенцы. Шарошка рассчитана на бытовое и профессиональное применение.
Преимущества
- Универсальный абразив из оксида алюминия быстро обрабатывает любые материалы: металлические поверхности, пластик, минеральные материалы.
- Крупнозернистый абразив F46 эффективен для грубой шлифовки деталей.
- За счет длины 70 мм шарошка позволяет проникать в труднодоступные места.
- Трех шарошек в комплекте хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт. - данный товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шарошка абразивная Matrix 76000, конус удлин., 25 х 70 мм, хвостовик 6 мм, F46, 3шт.