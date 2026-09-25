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Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75968, 125 мм, поролоновая купить с доставкой в Москве
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Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75968, 125 мм, поролоновая

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Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75968, 125 мм, поролоновая - фото 1
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75968, 125 мм, поролоновая - фото 2
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75968, 125 мм, поролоновая - фото 3
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75968, 125 мм, поролоновая - фото 4
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75968, 125 мм, поролоновая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75968, 125 мм, поролоновая - фото 1
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75968, 125 мм, поролоновая - фото 2
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75968, 125 мм, поролоновая - фото 3
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75968, 125 мм, поролоновая - фото 4
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75968, 125 мм, поролоновая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746835
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75968, 125 мм, поролоновая
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
5

Описание товара Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75968, 125 мм, поролоновая

Поролоновая полировальная насадка «под липучку» Matrix 75968 диаметром 125 мм применяется совместно со шлифовальными машинами или дрелями и устанавливается на опорную тарелку соответствующего размера. Насадка деликатно воздействует на металлические, стеклянные и окрашенные поверхности, придавая им гладкость и блеск. Удобна для обработки рельефных деталей и востребована при проведении полировальных работ, особенно в области кузовного ремонта.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — насадка крепится на «липучку» за несколько секунд.
  • Аккуратная шлифовка — мягкий поролоновый круг не оставляет следов после обработки.
  • Высокое качество проводимых работ — при использовании с полирующими составами насадка равномерно распределяет их по поверхности.



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Отзывы о товаре Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75968, 125 мм, поролоновая




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Поролоновая полировальная насадка «под липучку» Matrix 75968 диаметром 125 мм применяется совместно со шлифовальными машинами или дрелями и устанавливается на опорную тарелку соответствующего размера. Насадка деликатно воздействует на металлические, стеклянные и окрашенные поверхности, придавая им гладкость и блеск. Удобна для обработки рельефных деталей и востребована при проведении полировальных работ, особенно в области кузовного ремонта.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — насадка крепится на «липучку» за несколько секунд.
  • Аккуратная шлифовка — мягкий поролоновый круг не оставляет следов после обработки.
  • Высокое качество проводимых работ — при использовании с полирующими составами насадка равномерно распределяет их по поверхности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75968, 125 мм, поролоновая - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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