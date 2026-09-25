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Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм купить с доставкой в Москве
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Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм

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Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото 1
Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото 2
Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото 3
Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото 4
Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото 5
Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 20
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
  • Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото 1
  • Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото 2
  • Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото 3
  • Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото 4
  • Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото 5
  • Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746826
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
80

Описание товара Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм

Непрерывный полировальный круг из натурального войлока Matrix 75942 диаметром 125 х 22,2 мм — оснастка для углошлифовальных машин, предназначенная для финишной отделки металлических, стальных, стеклянных, пластмассовых и других материалов. Круг эффективен при работе на плоских поверхностях и будет полезен на стройплощадке, в автосервисе, а также в домашней мастерской.

Преимущества

  • Высокое качество работ — волокна шерсти обладают хорошими очищающими свойствами.
  • Долговечность — плотный войлок устойчив к механическому износу.
  • Разнообразное применение — круг можно использовать с полирующими пастами.



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Отзывы о товаре Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Непрерывный полировальный круг из натурального войлока Matrix 75942 диаметром 125 х 22,2 мм — оснастка для углошлифовальных машин, предназначенная для финишной отделки металлических, стальных, стеклянных, пластмассовых и других материалов. Круг эффективен при работе на плоских поверхностях и будет полезен на стройплощадке, в автосервисе, а также в домашней мастерской.

Преимущества

  • Высокое качество работ — волокна шерсти обладают хорошими очищающими свойствами.
  • Долговечность — плотный войлок устойчив к механическому износу.
  • Разнообразное применение — круг можно использовать с полирующими пастами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг полировальный непрерывный из натурального войлока Matrix 75942, 125 х 22,2 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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