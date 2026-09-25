Top.Mail.Ru
Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, "под липучку" 150 х 7 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, "под липучку" 150 х 7 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, &quot;под липучку&quot; 150 х 7 мм - фото 1
Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, &quot;под липучку&quot; 150 х 7 мм - фото 2
Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, &quot;под липучку&quot; 150 х 7 мм - фото 3
Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, &quot;под липучку&quot; 150 х 7 мм - фото 4
Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, &quot;под липучку&quot; 150 х 7 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
150
Комплектация
Диск полировальный - 1 шт
  • Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, &quot;под липучку&quot; 150 х 7 мм - фото 1
  • Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, &quot;под липучку&quot; 150 х 7 мм - фото 2
  • Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, &quot;под липучку&quot; 150 х 7 мм - фото 3
  • Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, &quot;под липучку&quot; 150 х 7 мм - фото 4
  • Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, &quot;под липучку&quot; 150 х 7 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746824
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, "под липучку" 150 х 7 мм
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х1
Вес, г.
80

Описание товара Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, "под липучку" 150 х 7 мм

Полировальный диск под «липучку» Matrix арт. 75930 предназначен для тонких работ по металлу, стеклу, камню, пластмассе. Он устанавливается на полировальные машины, углошлифовальные машинки или дрели совместно с опорной тарелкой (насадкой) диаметром 150 мм. Диск изготовлен из натурального войлока, оптимального для полировки материалов, сглаживания микротрещин, придания поверхности блеска, в том числе после обработки мелкозернистым абразивом.

Преимущества

  • Натуральный войлок обеспечивает эластичность, прочность и износостойкость диска, поэтому прослужит долго.
  • Натуральная шерсть эффективно рассеивает тепло, а значит, препятствует перегреву обрабатываемой поверхности.
  • Благодаря креплению под «липучку» диск легко надевается на подошву шлифмашины (опорной тарелки) и надежно удерживается даже на высокой скорости.
  • Диск можно использовать с полировочными пастами для достижения максимального эффекта.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, "под липучку" 150 х 7 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полировальный диск под «липучку» Matrix арт. 75930 предназначен для тонких работ по металлу, стеклу, камню, пластмассе. Он устанавливается на полировальные машины, углошлифовальные машинки или дрели совместно с опорной тарелкой (насадкой) диаметром 150 мм. Диск изготовлен из натурального войлока, оптимального для полировки материалов, сглаживания микротрещин, придания поверхности блеска, в том числе после обработки мелкозернистым абразивом.

Преимущества

  • Натуральный войлок обеспечивает эластичность, прочность и износостойкость диска, поэтому прослужит долго.
  • Натуральная шерсть эффективно рассеивает тепло, а значит, препятствует перегреву обрабатываемой поверхности.
  • Благодаря креплению под «липучку» диск легко надевается на подошву шлифмашины (опорной тарелки) и надежно удерживается даже на высокой скорости.
  • Диск можно использовать с полировочными пастами для достижения максимального эффекта.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75930, "под липучку" 150 х 7 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...