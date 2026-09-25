Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, "под липучку" 125 х 7 мм
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Характеристики
Описание товара Диск полировальный из натурального войлока Matrix 75925, "под липучку" 125 х 7 мм
Полировальный диск под «липучку» Matrix 75925 размером 125 х 7 мм предназначен для тонких работ по металлу, стеклу, камню, пластмассе. Устанавливается на полировальную машину, углошлифовальную машинку или дрель, совместимую с опорной тарелкой (насадкой) диаметром 125 мм. Диск изготовлен из натурального войлока, оптимального для полировки материалов, сглаживания микротрещин, придания поверхности блеска, в том числе после обработки мелкозернистым абразивом.
Преимущества
- Долговечность — круг из натурального войлока отличается прочностью, эластичностью и износостойкостью.
- Защита обрабатываемой поверхности от перегрева — натуральная шерсть эффективно рассеивает тепло.
- Надежное крепление — диск под «липучку» быстро устанавливается на опорную тарелку и надежно удерживается даже при вращении на высокой скорости.
- Высокое качество шлифовки — использование с полировочными пастами позволяет добиться максимального эффекта.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полировальный диск под «липучку» Matrix 75925 размером 125 х 7 мм предназначен для тонких работ по металлу, стеклу, камню, пластмассе. Устанавливается на полировальную машину, углошлифовальную машинку или дрель, совместимую с опорной тарелкой (насадкой) диаметром 125 мм. Диск изготовлен из натурального войлока, оптимального для полировки материалов, сглаживания микротрещин, придания поверхности блеска, в том числе после обработки мелкозернистым абразивом.
Преимущества
- Долговечность — круг из натурального войлока отличается прочностью, эластичностью и износостойкостью.
- Защита обрабатываемой поверхности от перегрева — натуральная шерсть эффективно рассеивает тепло.
- Надежное крепление — диск под «липучку» быстро устанавливается на опорную тарелку и надежно удерживается даже при вращении на высокой скорости.
- Высокое качество шлифовки — использование с полировочными пастами позволяет добиться максимального эффекта.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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