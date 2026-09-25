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Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм купить с доставкой в Москве
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Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм

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Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм - фото 1
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм - фото 2
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
0
Ширина, мм
0
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
  • Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм - фото 1
  • Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм - фото 2
  • Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746816
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
0
Ширина, мм
0
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
110

Описание товара Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм

Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм



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Отзывы о товаре Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
0
Ширина, мм
0
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75904, 125 х 20 х 12,7 мм - данный товар вы можете купить по цене 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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