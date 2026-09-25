Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост(
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Характеристики
Описание товара Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост(
Шлифлист на тканевой основе БАЗ 32Н (Р50) серии 14а арт. 75679 предназначен для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Крупнозернистый абразив Р50 эффективен для черновой шлифовки материалов, снятия старых покрытий, удаления заусенцев, следов ржавчины, различных загрязнений и т.д.
Преимущества
- Твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают долгий срок службы шлифлиста.
- Шлифовальное полотно на тканевой основе характеризуется эластичностью и прочностью на разрыв.
- Связующим веществом являются формальдегидные смолы, обеспечивающие надежность фиксации абразива на тканевой подложке.
- Шлифлист не боится влаги, его можно мыть, использовать в условиях повышенной влажности, а также использовать для мокрого шлифования.
- Упаковки хватит надолго — в комплект входит 10 шлифлистов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Шлифлист на тканевой основе БАЗ 32Н (Р50) серии 14а арт. 75679 предназначен для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Крупнозернистый абразив Р50 эффективен для черновой шлифовки материалов, снятия старых покрытий, удаления заусенцев, следов ржавчины, различных загрязнений и т.д.
Преимущества
- Твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают долгий срок службы шлифлиста.
- Шлифовальное полотно на тканевой основе характеризуется эластичностью и прочностью на разрыв.
- Связующим веществом являются формальдегидные смолы, обеспечивающие надежность фиксации абразива на тканевой подложке.
- Шлифлист не боится влаги, его можно мыть, использовать в условиях повышенной влажности, а также использовать для мокрого шлифования.
- Упаковки хватит надолго — в комплект входит 10 шлифлистов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75679, серия 14а, зерн 32Н(P50) 240х170мм, 10шт, водост(