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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос купить с доставкой в Москве
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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос

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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос - фото 1
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос - фото 2
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос - фото 3
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос - фото 4
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
170
Ширина, мм
240
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос - фото 1
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос - фото 2
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос - фото 3
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос - фото 4
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746806
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Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
170
Ширина, мм
240
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х18х2
Вес, г.
270

Описание товара Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос

Шлифлист на тканевой основе БАЗ 12Н (Р100) серии 14а арт. 75667 для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Среднезернистый абразив Р100 эффективен для чистовой шлифовки материалов, снятия тонкого слоя краски, устранения мелких заусенцев и небольшого налета ржавчины, подготовки поверхностей к отделке.

Преимущества

  • Твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают долгий срок службы шлифлиста.
  • Шлифовальное полотно на тканевой основе характеризуется эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Связующим веществом являются формальдегидные смолы, обеспечивающие надежность фиксации абразива на тканевой подложке.
  • Шлифлист не боится влаги, его можно мыть, использовать в условиях повышенной влажности, а также использовать для мокрого шлифования.
  • Упаковки хватит надолго — в комплект входит 10 шлифлистов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
170
Ширина, мм
240
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифлист на тканевой основе БАЗ 12Н (Р100) серии 14а арт. 75667 для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Среднезернистый абразив Р100 эффективен для чистовой шлифовки материалов, снятия тонкого слоя краски, устранения мелких заусенцев и небольшого налета ржавчины, подготовки поверхностей к отделке.

Преимущества

  • Твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают долгий срок службы шлифлиста.
  • Шлифовальное полотно на тканевой основе характеризуется эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Связующим веществом являются формальдегидные смолы, обеспечивающие надежность фиксации абразива на тканевой подложке.
  • Шлифлист не боится влаги, его можно мыть, использовать в условиях повышенной влажности, а также использовать для мокрого шлифования.
  • Упаковки хватит надолго — в комплект входит 10 шлифлистов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75667, серия 14а, зерн 12Н(P100), 240х170мм, 10шт, водос - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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