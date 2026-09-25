Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75661, серия 14а, зерн 8Н(P150), 240х170мм, 10шт, водост
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Характеристики
Описание товара Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75661, серия 14а, зерн 8Н(P150), 240х170мм, 10шт, водост
Шлифлист на тканевой основе БАЗ 8Н (Р150) серии 14а арт. 75661 предназначен для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Среднезернистый абразив Р150 эффективен для чистового шлифования материалов и подготовки поверхностей к отделке. Преимущества Твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают долгий срок службы шлифлиста. Шлифовальное полотно на тканевой основе характеризуется эластичностью и прочностью на разрыв. Связующим веществом являются формальдегидные смолы, обеспечивающие надежность фиксации абразива на тканевой подложке. Шлифлист не боится влаги, его можно мыть, использовать в условиях повышенной влажности, а также использовать для мокрого шлифования. Упаковки хватит надолго — в комплект входит 10 шлифлистов.
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Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75661, серия 14а, зерн 8Н(P150), 240х170мм, 10шт, водост