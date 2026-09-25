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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос купить с доставкой в Москве
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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос

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Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 1
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 2
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 3
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 4
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 5
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 6
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
400
Длина, мм
170
Ширина, мм
240
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 1
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 2
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 3
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 4
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 5
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 6
  • Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746800
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
400
Длина, мм
170
Ширина, мм
240
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х18х1
Вес, г.
160

Описание товара Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос

Шлифлист на тканевой основе БАЗ М40 (Р400) серии 14а арт. 75650 предназначен для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Мелкозернистый абразив Р400 эффективен для придания гладкости финальным покрытиям и шлифовки материалов между покрасками.

Преимущества

  • Твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают долгий срок службы шлифлиста.
  • Шлифовальное полотно на тканевой основе характеризуется эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Связующим веществом являются формальдегидные смолы, обеспечивающие надежность фиксации абразива на тканевой подложке.
  • Шлифлист не боится влаги, его можно мыть, использовать в условиях повышенной влажности, а также использовать для мокрого шлифования.
  • Упаковки хватит надолго — в комплект входит 10 шлифлистов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
400
Длина, мм
170
Ширина, мм
240
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифлист на тканевой основе БАЗ М40 (Р400) серии 14а арт. 75650 предназначен для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Мелкозернистый абразив Р400 эффективен для придания гладкости финальным покрытиям и шлифовки материалов между покрасками.

Преимущества

  • Твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают долгий срок службы шлифлиста.
  • Шлифовальное полотно на тканевой основе характеризуется эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Связующим веществом являются формальдегидные смолы, обеспечивающие надежность фиксации абразива на тканевой подложке.
  • Шлифлист не боится влаги, его можно мыть, использовать в условиях повышенной влажности, а также использовать для мокрого шлифования.
  • Упаковки хватит надолго — в комплект входит 10 шлифлистов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75650, серия 14а, зерн М40(P400), 240х170мм, 10шт, водос - по цене 370 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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