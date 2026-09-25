Top.Mail.Ru
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 1
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 2
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 3
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 4
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 5
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 1
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 2
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 3
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 4
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 5
  • Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746799
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х1
Вес, г.
360

Описание товара Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий

Шлифлист на тканевой основе Сибртех Р 120 арт. 756457 размером 230 x 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Среднезернистый абразив Р120 обеспечивает высокое качество чистовой обработки поверхностей, эффективное удаление тонкого слоя лакокрасочных покрытий, ржавчины, загрязнений и небольших заусенцев.

Преимущества

  • Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
  • Абразивный слой с частицами размером 100-125 мкм оптимален для подготовки поверхностей к нанесению отделочных материалов.
  • Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для обработки сырой древесины.
  • Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
  • В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифлист на тканевой основе Сибртех Р 120 арт. 756457 размером 230 x 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Среднезернистый абразив Р120 обеспечивает высокое качество чистовой обработки поверхностей, эффективное удаление тонкого слоя лакокрасочных покрытий, ржавчины, загрязнений и небольших заусенцев.

Преимущества

  • Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
  • Абразивный слой с частицами размером 100-125 мкм оптимален для подготовки поверхностей к нанесению отделочных материалов.
  • Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для обработки сырой древесины.
  • Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
  • В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифлист на тканевой основе СИБРТЕХ 756457, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - стоимость товара 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...